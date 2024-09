NOS Sport • vandaag, 13:19 Zaalvoetballers zetten ego en eigen stijl op WK opzij: 'Doel is ronde verder komen'

Een mooie droom, zo kun je het WK futsal in Oezbekistan inmiddels wel noemen voor het Nederlands team. Bij het eindtoernooi waren de verwachtingen laag, maar Nederland vocht zich naar de knock-outfase en speelt dinsdag tegen Oekraïne om een plek bij de laatste acht.

En dat terwijl Oranje zich 24 jaar lang niet wist te plaatsen voor een WK. "We beseffen niet waar we mee bezig zijn", vertelt speler Jordy Cretier. De 30-jarige speler van het Nederlands team hoopt dat het avontuur nog lang mag duren.

Getty Images Ismail Ouaddouh werd man of the match tegen Costa Rica

"Ik probeer zo lang mogelijk mijn werk uit te stellen", lacht de zaalvoetballer. De meeste spelers van het Nederlands team zijn namelijk geen prof. Zij werken of studeren naast het voetbal. Maar tot op heden kunnen de 'amateurs' zich prima meten met de wereldtop.

Nederland speelde tegen thuisland Oezbekistan (3-3) en Costa Rica (2-2) gelijk en stuntte tegen Paraguay, de nummer 12 van de wereld, met een 5-2 overwinning.

"Dat zorgt voor een fantastische sfeer in de groep. Wij willen proberen dat door te zetten. We hebben namelijk het gevoel dat er meer mogelijk is en daar gaan we voor", zegt de 29-jarige Ismaïl Ouaddouh, die eerder dit toernooi een prachtige treffer maakte.

0:17 Wereldgoal Ouaddouh voor Oranje bij WK futsal: 'Wat een pegel!'

"Iedereen gaat namelijk voor elkaar door het vuur en dat zie je op het veld terug. De winst tegen Paraguay was heel goed voor ons zelfvertrouwen", vertelt de aanvaller die zich enorm vermaakt in Oezbekistan.

"Het is echt geweldig om nu fulltime met het futsal bezig te zijn. Normaal gesproken heb je er een hele werkdag opzitten, ga je daarna trainen en moet je naar huis om vervolgens weer vroeg op te staan voor het werk. De focus nu alleen op het voetbal is mooi."

Doelstellingen

Nederland begon aan het toernooi met de doelstelling om de huid zo duur mogelijk te verkopen, vertelt Cretier. "Maar doelen zijn er om aangepast te worden. We speelden twee keer gelijk en wonnen. Nu is ons doel om weer een ronde verder te gaan."

Dat moet dan gebeuren in de wedstrijd tegen Oekraïne. Bondscoach Miguel Andrés Moreno noemt de wedstrijd "een uitdaging" en "een kans op het schrijven van historie". Dat kan met een groep die veel voor elkaar over heeft, merkt de Spanjaard.

WK futsal bij de NOS Alle wedstrijden van Nederland en de finale van het WK futsal in Oezbekistan zijn live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Ook worden de wedstrijden live uitgezonden op het themakanaal NPO 1 Extra. Rondom de wedstrijden van Nederland blikken presentator Thierry Boon en co-host Rida Deraoui vooruit in het online programma Studio Futsal. De wedstrijd van dinsdag tegen Oekraïne begint om 17.00 uur.

"Iedereen in dit team begrijpt zijn rol en gooit zijn ego en eigen stijl een beetje aan de kant. Ze maken juist gebruik van hun krachten om het team sterker te maken."

'Oorlog brengt Oekraïne bij elkaar'

En dat is ook wel nodig, want met Oekraïne treft Oranje weer een sterk futsalland, weet Cretier. "Zij staan al jaren stabiel rond de top tien. Ik heb nog nooit tegen ze gespeeld, maar Oezbekistan en Paraguay stonden ook rond de top tien. Als wij weer doen wat we moeten doen, dan kunnen we het ver schoppen."

Getty Images Jordy Cretier scoorde tweemaal tegen Paraguay

De tegenstander van Oranje is niet alleen een sterk zaalvoetballand, maar wordt ook sterker door de oorlog die plaatsvindt in het land, denkt bondscoach Moreno. "Ze worden daardoor geraakt. Hun land wordt aangevallen en ze hebben misschien wel vrienden en familie die erdoor getroffen worden. Daardoor vechten ze op het veld alleen maar harder. De oorlog brengt ze dichter bij elkaar."

Ouaddouh verwacht dan ook een intense wedstrijd. "Maar als wij alles geven, kunnen we winnen. We zitten nog in de rol van underdog, maar we krijgen steeds meer vertrouwen."