Getty Images

NOS Sport • vandaag, 18:52 Zaalvoetballers verrassen met gelijkspel tegen WK-gastland Oezbekistan

Voor 12.000 toeschouwers in Tasjkent hebben de Nederlandse zaalvoetballers bij hun eerste wedstrijd op het WK futsal voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Miguel Andrès Moreno speelde tegen gastland Oezbekistan met 3-3 gelijk.

Bijna was het zelfs een overwinning geworden. De gelijkmaker van de Oezbeken viel vlak voor tijd. Het was voor Oranje het eerste optreden op een WK in 24 jaar.

Oranje, nummer 36 van de FIFA-wereldranglijst, kende een sterke start tegen de mondiale nummer 11. Al in de 4de minuut opende Tevfik Ceyar de score. Ook het vervolg in de eerste helft was goed.

Ondanks enkele mogelijkheden om de score te vergroten bleef een tweede treffer uit. In de 16de minuut kwam Oezbekistan op gelijke hoogte. Aanvoerder Ilhomjon Hamroev nam de corner en de volley van Elbek Toerkinov ging via Karim Mossaoui in het doel.

Via strafschop weer op voorsprong

Na rust bracht keeper Manuel Kuijk knap redding op een schot van Toerkinov en schoot Jordy Cretier aan de andere kant naast. Nadat Fazliddin Botirov met zijn arm een schot van Said Bouzambou keerde, kreeg Nederland in de 28ste minuut een strafschop.

NOS Een time-out bij de Nederlandse ploeg

Ismail Ouaddouh ging achter de bal staan en schoot binnen via de Oezbeekse keeper Soennatjon Anvarov, die speciaal voor de strafschop in het veld was gebracht. Nederland hield de voorsprong lang vast, incasseerde onder meer een schot op de lat, maar de gelijkmaker viel uiteindelijk toch.

Oranje kreeg de bal niet weg en Ikhtiyor Ropiev schoot de bal in de hoek. Het was vrezen voor een nieuwe Oezbeekse goal, maar het was Oranje dat keihard terugsloeg. Na een prachtige beweging schoot Ouaddouh hard en hoog zijn tweede goal binnen.

Late gelijkmaker

Helaas voor Oranje was dat niet het slotakkoord. Khoesniddin Nishonov maakte vlak voor tijd de 3-3 en dat de eindstand van een enerverende wedstrijd.

Dinsdag speelt Nederland tegen Costa Rica, dat de eerste wedstrijd met 5-2 verloor van Paraguay en vrijdag volgt het laatste groepsduel met Paraguay. De nummers één en twee van de zes groepen en de vier beste nummers drie gaan verder naar de achtste finales.

WK Futsal bij de NOS Alle wedstrijden van Nederland en de finale van het WK futsal in Oezbekistan zijn live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Ook worden de wedstrijden live uitgezonden op het themakanaal NPO 1 Extra. Rondom de wedstrijden van Nederland blikken presentator Thierry Boon en co-host Rida Deraoui vooruit in het online programma Studio Futsal.