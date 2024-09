NOS Sport • vandaag, 08:52 Na 24 jaar weer WK futsal voor Oranje, dat bestaat uit studenten, elektriciens en leraren

"We zijn er na 24 jaar weer bij en dat is prima", zou volkszanger Wolter Kroes kunnen zingen over het Nederlands futsalteam bij het WK. Oranje-international Ayoub Boukhari spreekt van een "jongensdroom" die werkelijkheid wordt.

De Nederlandse zaalvoetballers nemen het vandaag om 17.00 uur in hun eerste wedstrijd van het WK op tegen gastland Oezbekistan. Het wordt de eerste WK-wedstrijd van Oranje sinds 2000. "Ik verwacht een fantastisch feestje", zegt doelman Manuel Kuijk.

Geen doelen, wel uitdagingen

Oranje plaatste zich in april voor het toernooi in een spectaculaire wedstrijd. In de beslissende play-off werd het na verlenging 4-4, waarna Nederland de strafschoppen beter nam. "Een droom die ik nooit had", zegt de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno cryptisch over de plaatsing voor het WK.

"Het proces ernaartoe was bijzonder om mee te maken, iedereen wil voor elkaar door het vuur", aldus Boukhari. "We zijn een hecht team. Heel close."

Of dat ook gaat leiden tot succes, is maar de vraag. De hoofdrolspelers stellen zich terughoudend op. "We hebben geen doelen, wel uitdagingen", aldus Andrés Moreno.

"We zijn tevreden als de spelers in de kleedkamer zeggen dat ze hun best hebben gedaan", aldus Andrés Moreno, die eerder coach was van de zaalvoetballers van FC Barcelona. Boukhari wil vooral "genieten".

Willen de zaalvoetballers dan geen goed resultaat neerzetten dit WK? Doelman Kuijk: "De weerstand is gigantisch. Het is niet wat we gewend zijn. We moeten wennen aan het niveau en het tempo is ontzettend hoog." Boukhari: "Als je één seconde niet oplet, dan is het raak".

Eerdere resultaten niet hoopgevend

Oranje kwam op het EK dat in 2022 in Nederland werd georganiseerd niet verder dan de groepsfase. De vier oefenwedstrijden in aanloop naar dit WK (tegen Marokko, Venezuela, Spanje en Tadzjikistan) gingen allemaal (ruim) verloren.

Volgens Boukhari doen de uitslagen in de oefenwedstrijden er niet toe, de zaalvoetballers weten nu welk niveau hen te wachten staat op het WK: "We moeten van fouten leren".

Dat Oranje geen favoriet is, komt doordat de andere deelnemende landen fulltime profs hebben, terwijl de Nederlandse spelers er nog wat naast doen. "Studenten, elektriciens, leraren." Andrés Moreno somt op wat voor 'werknemers' hij in zijn selectie heeft.

Rolmodel

Kuijk is gymleraar in Wageningen en ziet dat zijn kinderen het leuk vinden dat hun meester een rolmodel is. "Dat helpt ook bij het lesgeven. Ik denk dat je iets extra's kunt triggeren om kinderen in beweging te krijgen, dat is goed voor ze."

Bondscoach Andrés Moreno en de spelers pleiten voor een professionaliseringsslag. "Wij en de KNVB moeten stappen maken", zei zaalvoetballer Karim Mossaoui eerder dit jaar.

Hij doelde niet zozeer op het financiële aspect, maar wel op faciliteiten. "Wij hebben wel een professionele mentaliteit, alleen het moet ook van de andere kant komen."

De voorbereiding op het WK heeft in ieder geval een zweem van professionaliteit. De zaalvoetballers hebben zich kunnen voorbereiden op de KNVB-campus in Zeist, waar op dat moment ook het Nederlands veldelftal aanwezig was.

"Profvoetballers kennen ons", zegt Boukhari. Spelers van het 'grote Oranje' kwamen kijken bij de training. Lachend zegt Andrés Moreno dat hij geen veldspelers van Oranje op zou stellen. Hij ziet natuurlijk dat ze genoeg kwaliteit hebben met de bal en fit zijn, maar "ze moeten hard werken om met ons te spelen".