NOS Voetbal • vandaag, 10:05 WK futsal van start: drie favorieten, drie sterspelers en wat kan Oranje? Richard Vermeer redacteur NOS Sport

Na 24 lange jaren mogen de Nederlandse zaalvoetballers eindelijk weer uitkomen op een wereldkampioenschap. Dat WK futsal in Oezbekistan begint zaterdag, op wie moeten we letten?

87-voudig futsal-international Maarten Frankfort is samen met voormalig Oranje-doelman Peter Rozenbeek een van de co-commentaren bij de wedstrijden van Oranje de komende week. Frankfort, die in 2000 alle zes WK-wedstrijden speelde voor Oranje, laat zijn licht schijnen op het toernooi dat tot en met 6 oktober duurt.

De favorieten

Portugal is de grote favoriet dit toernooi. De Portugezen wisten de laatste drie eindtoernooien namelijk allemaal te winnen. In 2018 werd het land voor het eerst Europees kampioen in de zaal en dat succes kreeg al snel een vervolg.

Bij het vorige WK in 2021 werd voor het eerst de wereldtitel veroverd en ook bij het EK in Nederland twee jaar geleden waren de Portugezen het sterkst.

De concurrentie voor de topfavoriet komt volgens Frankfort van landen die zeer bekend zijn bij de Portugezen. "Zij gaan samen met Spanje en Brazilië om de wereldtitel spelen."

"De Spanjaarden staan bekend om hun flitsende loopacties en hun zeer hoge baltempo", vervolgt Frankfort. "De Brazilianen doen meer op kracht en leunen sterk op hun puntspeler, de meest vooruitgeschoven speler op het veld die vaak de bal vasthoudt zodat anderen kunnen aansluiten."

"Beide landen zullen daarnaast heel hongerig zijn, want ze misten bij het vorige WK nog de finale, terwijl ze allebei al meerdere keren wereldkampioen zijn geworden."

Orange Pictures Maarten Frankfort (l) en NOS-commentator Chris Wobben tijdens het EK futsal in 2022 in Nederland

Marokko, waar Rotterdammer Soufian el Charraoui en FC Eindhoven-keeper Youssef Ben Sellam voor uitkomen, heeft net als Kazachstan ook een ploeg om in de gaten te houden.

"Zij zijn voor mij de outsiders. En ik ben heel erg benieuwd naar Frankrijk. Dat land doet voor het eerst mee aan een WK, maar ik verwacht heel veel van die ploeg."

De sterspelers

Uiteraard geen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Luka Modric op dit WK, maar natuurlijk zijn er wel spelers waar je je vingers bij af kunt likken. Volgens Frankfort moeten we de komende tijd vooral gaan letten op Zicky Té (Portugal), Ferrão (Brazilië) en 'Higuita' (Kazachstan).

"Zicky Té was op het laatste EK belachelijk goed", aldus Frankfort. "In de top van het huidige futsal wordt bijna alles bepaald door veel beweging en kracht, maar hij laat nog weleens frivoliteiten zien. Hij oogt wat slungelig, maar is helemaal in balans."

AFP Zicky Té werd bij het EK in 2022 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi

Getty Images Ferrao tijdens het WK in 2021

ANP De Kazachstaanse doelman Higuita

In Ferrão, spelend voor de zaalvoetballers van FC Barcelona, ziet Frankfort een puntspeler die veel kracht heeft en erg doelgericht is. "Hij is enorm sterk met zijn rug naar het doel. Hij is niet van de bal te krijgen en als hij dan gaat kappen, draaien en schieten is hij heel moeilijk te verdedigen."

Als laatste noemt Frankfort de keeper van Kazachstan. De in Brazilië geboren Leonardo de Melo Vieira Leite heeft als voetbalnaam Higuita, omdat hij net als de Colombiaanse keeperslegede René Higuita geregeld een doelpuntje meepikt.

"Higuita legt heel veel risico in zijn spel door soms mee te voetballen op de helft van de tegenstander. Hij gaat zeker nog wel een doelpunt maken dit WK."

Wat kan Oranje?

Frankfort was er zelf in 2000 bij toen Oranje voor het laatst op een WK actief was. Hij weet dus als geen ander wat erbij komt kijken om te spelen op een groot eindtoernooi.

In Guatemala strandde Nederland destijds in de tweede ronde, maar wat kunnen we nu verwachten van de mannen van bondscoach Miguel Andrés Moreno?

"Het is al enorm knap dat Nederland het WK heeft gehaald", vertelt Frankfort. "Het was vooral mooi om te zien dat ze er stonden op de momenten dat het moest. Zoals in de play-offwedstrijden tegen Finland, toch een kwartfinalist op het vorige EK."

KNVB April 2024: feest bij de spelers van Nederland nadat Finland werd verslagen in de play-offs

Toch denkt de oud-international dat Oranje boven zichzelf uit moet stijgen om een ronde verder te kunnen komen. "Dat zal niet makkelijk worden met het thuisland Oezbekistan, waarschijnlijk gesteund door duizenden toeschouwers en Paraguay, nummer elf van de wereld, in de poule."

Winst op Costa Rica is noodzakelijk om minstens bij de beste nummers drie in de groep te eindigen en plaatsing voor de achtste finales veilig te stellen, denkt Frankfort. "Maar als dat lukt, is de achtste finale wel het eindstation."

Bekijk in de reportage hieronder hoe Oranje zich voorbereidt op het WK in Oezbekistan.

