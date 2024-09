Getty Images Jordy Cretier maakte twee treffers voor Oranje

NOS Sport • vandaag, 18:26 Nederland na zege op Paraguay voor het eerst in 24 jaar naar tweede ronde WK futsal

Nederland heeft de achtste finales van het WK zaalvoetbal in Oezbekistan bereikt. Oranje won met 5-2 van Paraguay in Bukhara en is daarmee tweede geworden in Poule A.

Daarmee is het eerste WK voor Oranje in 24 jaar meteen een succes. In de volgende ronde speelt Nederland tegen Afghanistan of Oekraïne.

Overname initiatief

Paraguay, dat al zeker was van groepswint, begon goed aan de wedstrijd en kreeg na twee minuten een grote kans, toen Nederland even niet oplette bij een intrap. Tevfik Ceyar was die eerste namens Oranje een schot op doel loste.

Na die eerste fase te hebben overleefd kwam Nederland razendsnel op 2-0. Jordany Martinus tikte binnen na een prachtige combinatie en Jordy Cretier zorgde meteen voor de tweede treffer.

Die 2-0 bleef lange tijd staan. Nederland kreeg zeker kansen op een derde treffer, maar mocht ook van geluk spreken dat Paraguay twee keer de paal raakte.

In de slotfase van de eerste helft was het Pedro Pascottini die de aansluitingstreffer maakte. Zijn harde knal leek houdbaar voor Manuel Kuijk, maar de doelman greep net mis.

Snelle gelijkmaker

Na rust was het niet lang wachten op de gelijkmaker. Lucas Suarez vocht zich naar een vrije positie en hij hoefde de bal alleen maar binnen te tikken.

Nederland zette opnieuw aan en was enkele keren dicht bij een treffer. Met nog twaalf minuten te gaan viel de 3-2. Abdessamad Attahiri ging met een mooie dribbel naar voren en vond de vrije Mohamed Chih.

Cretier en Chih maakten het feest in de slotfase compleet, waardoor de 5-2 op het bord stond.

Waar Nederland in de eerste twee duels gelijkspeelde na op voorsprong te hebben gestaan, werd de voorsprong nu wel vastgehouden en mag Oranje zich opmaken voor de volgende ronde.

Daarin is dinsdag in Tashkent de nummer twee van groep C de tegenstander. Dat wordt waarschijnlijk Afghanistan of Oekraïne. Die landen spelen morgenavond tegen elkaar.