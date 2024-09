Reuters Edmundo González tijdens de verkiezingen in juli

NOS Nieuws • vandaag, 17:06 Venezolaanse oppositieleider in Spanje geland, krijgt politiek asiel

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González is in Spanje aangekomen. Hij is met zijn vrouw op een militair vliegveld geland in de regio Madrid, meldt de Spaanse publieke omroep TVE.

Vanochtend werd bekend dat González Venezuela was ontvlucht. Hij heeft politiek asiel gekregen in Spanje.

EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell spreekt in een verklaring op X van "een droevige dag" voor Venezuela. "De EU dringt erop aan dat de Venezolaanse autoriteiten een einde maken aan de repressie en willekeurige arrestatie van oppositieleden", schrijft hij.

Onderdak in Nederlandse ambassade

González wordt onder meer beschuldigd van opruiing en samenzwering, naar aanleiding van zijn claim dat hij de presidentsverkiezingen eind juli heeft gewonnen. Afgelopen dinsdag werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De oppositieleider liet zich na de herverkiezing van president Maduro niet meer in het openbaar zien. Hij heeft ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas, schreef minister Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. Volgens hem had González daar zelf om gevraagd.

De Venezolaanse vicepresident Rodríguez zegt dat de 75-jarige González de afgelopen dagen in de Spaanse ambassade in Caracas was. De Venezolaanse regering zou hebben meegewerkt aan zijn vertrek.