AFP President Nicólas Maduro van Venezuela claimt de overwinning in de verkiezingen

NOS Nieuws • vandaag, 06:52 Maduro uitgeroepen tot winnaar verkiezingen Venezuela, oppositie claimt fraude

Bij de verkiezingen in Venezuela claimt zowel zittend president Maduro als oppositiekandidaat González de overwinning. De kiescommissie, die op de hand is van zittend president Nicolás Maduro, heeft hem uitgeroepen tot winnaar. Maar de oppositie zegt dat het overduidelijk is dat de gezamenlijke tegenkandidaat een grote overwinning heeft geboekt.

Volgens het hoofd van de kiescommissie heeft de socialistische Maduro 51 procent van de stemmen binnengehaald. De oppositie zou 44 procent van de stemmen hebben gekregen, blijkt volgens hem uit de voorlopige resultaten na het tellen van 80 procent van de stemmen.

Oppositieleider María Corina Machado zegt juist dat meerdere peilingen en tellingen erop wijzen dat de gezamenlijke presidentskandidaat van de oppositie, Edmundo González, 70 procent van de stemmen heeft binnengehaald.

Tegenstanders van Maduro zijn het niet eens met de kiescommissie:

0:30 Fraude! Tegenstanders van Maduro protesteren in Venezuela

Vertegenwoordigers van de oppositie zeggen dat ze uit zelf opgevraagde stemresultaten bij diverse stembureaus konden opmaken dat González fors op voorsprong lag. De officiële resultaten per stembureau moeten nog openbaar worden gemaakt. De kiescommissie zegt dat vandaag nog te zullen doen.

De oppositie vreesde vooraf voor gesjoemel bij het tellen van de stemmen. Het feit dat de eerste uitslagen zes uur na het sluiten van de stembussen op zich lieten wachten, doet hun vermoeden van fraude toenemen. González zelf zegt dat "Venezolanen en de hele wereld weten wat er gebeurd is".

Correspondent Zuid-Amerika Nina Jurna: "De mensen die ik in Venezuela heb gesproken, zijn in shock. Ze spreken van fraude, iets wat al de hele tijd boven deze verkiezingen hangt. Die werden voor velen als hoopvol beschouwd, omdat voor het eerst de oppositie meedeed en peilingen wezen op een overwinning voor de oppositie. Maar aangezien Maduro een autoritair bewind voert, was vooral de angst groot dat hij de verkiezingen naar zijn hand zou zetten. De oppositie had vertegenwoordigers opgeroepen om naar stemcentra te gaan om het proces te controleren, maar ze werden daar tegengehouden. Dat gaf eigenlijk al een beetje aan dat het niet allemaal niet transparant gaat. De gewapende milities van Maduro waren na sluiting van de stembussen heel actief in de straten. Er hing een heel gespannen sfeer tussen aanhangers van de oppositie en die van Maduro."

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat hij "serieuze zorgen" heeft dat de uitslagen "niet de wens van het volk weerspiegelen". Hij roept de kiescommissie op om een gedetailleerd overzicht van de getelde stemmen te publiceren. EU-buitenlandchef Borrell en de Spaanse minister Albares van Buitenlandse Zaken doen eenzelfde oproep.

De Chileense linkse leider Boric zegt geen uitslag te accepteren die niet te verifiëren is. "Het regime van Maduro moet beseffen dat de uitslagen die het gepubliceerd heeft, moeilijk te geloven zijn."

In een eerste reactie noemt Maduro zijn overwinning "een triomf voor vrede en stabiliteit". Voorafgaand aan de verkiezingen had hij gewaarschuwd voor een bloedbad als hij zou verliezen. Hij krijgt felicitaties van de Cubaanse president Díaz-Canel. "Ik sprak met broer Nicolás Maduro om de warme gelukwensen over te brengen namens de (communistische) partij, de regering en het Cubaanse volk voor de historische verkiezingsoverwinning."

Maduro is al sinds 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. In een poging hem te verslaan, hadden verschillende oppositiepartijen zich voor de verkiezingen verenigd. De populaire oppositieleider Machado was eigenlijk de kandidaat, maar zij werd in maart geboycot door de regering. Uiteindelijk lukte het oud-diplomaat González om zich te registreren en de steun te krijgen van de andere oppositieleiders.

Correspondent Zuid-Amerika Nina Jurna: "Venezuela staat nu waarschijnlijk een heel moeilijke tijd te wachten. Het is de verwachting dat aanhangers van de oppositie de uitslag niet zullen accepteren en de straat op zullen gaan. Omringende landen houden zich ook met deze verkiezingen bezig, zoals de Braziliaanse president Lula. Dat is eigenlijk een bondgenoot van Maduro, maar hij riep vooraf op tot een eerlijk verkiezingsproces. Door de slechte economische, humanitaire en politieke situatie in het land zijn er de afgelopen jaren al 7 miljoen inwoners gevlucht. De kans is groot dat er nu opnieuw een vluchtelingenstroom op gang komt vanwege de uitslag van deze verkiezingen."

EPA Het tellen van de stemmen in Caracas