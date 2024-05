Venezuela wil toch geen EU-waarnemers bij verkiezingen

'Enorme schade aan het volk'

Een diplomatieke delegatie van de Europese Unie in Venezuela betreurt het besluit. "De Venezolaanse bevolking moet de volgende president kunnen kiezen in geloofwaardige en transparante verkiezingen, ondersteund door internationale waarnemers, inclusief die van de Europese Unie", schrijft de delegatie in een verklaring op X , waarin de autoriteiten worden opgeroepen om de beslissing te heroverwegen.

Oneerlijke verkiezingen

Maduro werd in 2018 herkozen als president en is nu elf jaar aan de macht. Maar verkiezingen in het land worden internationaal en door Venezolaanse oppositiepartijen als oneerlijk beschouwd. Na de uitslag in 2018 legden onder andere de Verenigde Staten en de Europese Unie zware sancties op aan het land. Vorig jaar versoepelde de VS de sancties omdat er was afgesproken om nieuwe en vrije verkiezingen te houden, maar ook nu is er veel kritiek.