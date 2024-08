AFP Juan Carlos Delpino is een van de vijf leden van de nationale kiescommissie

NOS Nieuws • gisteren, 23:10 Lid Venezolaanse kiescommissie: 'Geen bewijs gezien voor winst Maduro'

Een lid van de Venezolaanse kiescommissie zegt in een interview met The New York Times geen bewijs te hebben gezien voor de verkiezingswinst van president Maduro. Het is voor het eerst dat een lid uit de kiesraad, die op hand is van Maduro, publiekelijk vraagtekens zet bij de verkiezingsuitslag van vorige maand.

Juan Carlos Delpino maakte sinds vorig jaar deel uit van de vijfkoppige kiesraad en vertegenwoordigde daarin de oppositie. Op de avond dat de voorzitter van de kiesraad Maduro tot winnaar uitriep besloot Delpino op te stappen. Hij verscheen ook niet op de persconferentie waar Maduro's overwinning werd aangekondigd.

Delpino beschuldigt de kiescommissie vanaf zijn onderduikadres van een "ernstig gebrek aan transparantie en waarheidsgetrouwheid" in aanloop naar en op de dag van de verkiezingen. Hij schrijft in een brief op X dat vrijwilligers van de oppositie bij het stemmentellen zijn weggestuurd en dat stembureaus traag waren met het rapporteren van de stemmen.

Volgens Delpino heeft de kiescommissie het land in de steek gelaten. "Ik schaam mij en ik vraag het Venezolaanse volk om vergeving. Het hele plan dat werd bedacht om eerlijke verkiezingen te houden, is mislukt", zegt hij tegen The New York Times.

Vraagtekens bij uitslag

Veel Venezolanen zetten net als Delpino grote vraagtekens bij de verkiezingsuitslag. De kiescommissie riep Maduro kort na het sluiten van stembureaus uit als winnaar, zonder daarvoor sluitend bewijs te leveren. In de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen ging de presidentskandidaat van de oppositie, Edmundo González, maandenlang aan kop.

De oppositie beschuldigt de regering-Maduro van verkiezingsfraude en concludeert op basis van zelf verzamelde resultaten, die ze online hebben gepubliceerd, dat presidentskandidaat González met 67 procent van de stemmen heeft gewonnen.

De VS en een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben de oppositiekandidaat als verkiezingswinnaar erkend. De Europese Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten en tal van andere landen in de regio gaan nog niet zo ver, maar erkennen de winst van Maduro niet en roepen de regering op gedetailleerde verkiezingsresultaten te publiceren.

Hooggerechtshof

Sinds de verkiezingen neemt de repressie in Venezuela toe. Bij het neerslaan van antiregeringsprotesten zijn zeker 23 doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisatie Fora Pénal zijn in de eerste tien dagen na de verkiezingsuitslag ten minste 1500 mensen opgepakt. De opgepakte demonstranten en critici van Maduro lopen het risico hoge gevangenisstraffen opgelegd te krijgen.

Vorige week bekrachtigde het hooggerechtshof in Venezuela de omstreden verkiezingsoverwinning van president Maduro. Als een verrassing komt dat niet: het hof bestaat voor een groot deel uit Maduro-getrouwen die vrijwel nooit tegen beslissingen van de president ingaan.

De Braziliaanse president Lula hintte eerder deze maand op het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ook de Amerikaanse president Biden ziet nieuwe verkiezingen als een van de oplossingen voor de politieke crisis in het land, maar de regering-Maduro wil daar vooralsnog niets van weten.