Wereldwijde protesten tegen regering-Maduro, oppositieleider laat zich zien

Duizenden Venezolanen zijn vandaag op verschillende plekken in de wereld bijeengekomen om tegen de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro te protesteren. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Marchado om de straat op te gaan.

Venezolaanse betogers verzamelden zich onder meer in Australië, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Zwitserland. Ook voor het Centraal Station in Amsterdam demonstreerden zo'n honderd mensen.

In verschillende landen werd gedemonstreerd:

De Venezolanen zetten grote vraagtekens bij de verkiezingsuitslag van 28 juli. Maduro eiste na het sluiten van de stembus de verkiezingswinst op, zonder daarvoor sluitend bewijs te leveren. In de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen ging de presidentskandidaat van de oppositie, Edmundo González, maandenlang aan kop.

De VS en een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben de oppositiekandidaat als verkiezingswinnaar erkend. De Europese Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten en tal van andere landen in de regio gaan nog niet zo ver, maar erkennen de winst van Maduro niet en roepen de regering op gedetailleerde verkiezingsresultaten te publiceren.

De Braziliaanse president Lula hintte deze week op het uitschrijven van nieuwe verkiezingen . Ook de Amerikaanse president Biden ziet nieuwe verkiezingen als een van de oplossingen voor de politieke crisis in het land, maar de regering-Maduro wil daar niets van weten.

Repressie neemt toe

Sinds de uitslag neemt de repressie in Venezuela toe: bij het neerslaan van protesten door de oproerpolitie zijn ruim twintig doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisatie Fora Pénal zijn in de eerste tien dagen na de verkiezingsuitslag ten minste 1200 mensen opgepakt. De opgepakte demonstranten en critici van Maduro lopen het risico hoge gevangenisstraffen opgelegd te krijgen.

Ook in de Venezolaanse hoofdstad Caracas kwamen vandaag duizenden aanhangers van de oppositie bijeen om naar een toespraak van oppositieleider Maria Corina Marchado te luisteren. In tientallen andere steden in het land gingen betogers ook de straat op.