Uitslag Venezuela niet erkend door Organisatie van Amerikaanse Staten

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) erkent de verkiezingsuitslag in Venezuela niet. De Venezolaanse kiescommissie riep de zittende president Nicolás Maduro gisteren uit tot winnaar, maar de OAS noemt de uitslag van de stembusgang van zondag onbetrouwbaar.

Volgens de OAS bewijst het handelen van de kiescommissie dat die op de hand van president Maduro is. "De gebeurtenissen bevestigen een gecoördineerde strategie om de integriteit van het verkiezingsproces te ondermijnen."

Het samenwerkingsverband - dat uit 35 lidstaten bestaat - komt morgen in de Amerikaanse hoofdstad Washington bijeen voor een spoedvergadering om de verkiezingen te bespreken.

De sfeer in de stad blijft grimmig. Bij protesten en confrontaties met de oproerpolitie zijn gisteren doden en gewonden gevallen. Ook lopen oppositieleiders en journalisten het risico om te worden opgepakt."

Ondanks de grote teleurstelling voor veel Venezolanen is er ook een gevoel van eenheid en kracht. Duizenden burgers kwamen vandaag bij het VN-gebouw bijeen, waar de oppositieleiders de menigte toespraken.

"In de hoofdstad Caracas heeft de oppositie vandaag een brief aan de Verenigde Naties (VN) overhandigd waarin zij de organisatie oproept om druk uit te blijven oefenen op de regering om opening van zaken te geven.

De kiescommissie kende Maduro na sluiting van de stemlokalen 51 procent van de stemmen toe, zonder tellingen openbaar te maken. De oppositie zou 44 procent van de stemmen hebben gekregen en vermoedt dat er gefraudeerd is. Oppositieleider María Corina Machado claimde na de uitslag in een toespraak eveneens de overwinning: volgens haar is het overduidelijk dat de gezamenlijke oppositiekandidaat een grote overwinning heeft geboekt.