Protest tegen verkiezingsuitslag Venezuela, Maduro officieel uitgeroepen tot winnaar

De Venezolaanse kiescommissie heeft Nicolás Maduro officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Daarmee zou hij kunnen beginnen aan zijn derde termijn van zes jaar als president van Venezuela. De oppositie vermoedt dat er gefraudeerd is.

Volgens de officiële resultaten kreeg de autoritaire leider zondag ruim 51 procent van de stemmen. De oppositie, die zich dit keer had verenigd achter kandidaat Edmundo González, zou ruim 44 procent hebben gekregen. Dat zijn dezelfde percentages die de kiescommissie noemde na het tellen van 80 procent van de stemmen.

De oppositiepartijen hebben nog niet gereageerd op deze officiële uitslag. Zij houden later vandaag een persconferentie. Bij de voorlopige uitslag betichtten ze Maduro al van verkiezingsfraude, en dat zullen ze hoogstwaarschijnlijk volhouden. Maduro zelf wil daar niets van weten: in een televisietoespraak zei hij dat hij de beschuldigingen vanuit de oppositie ziet als een couppoging, een "fascistische staatsgreep".

Potten en pannen

Tijdens de toespraak van Maduro zijn op meerdere plaatsen in de hoofdstad Caracas mensen de straat op gegaan om tegen de uitslag te demonstreren. Ze maken lawaai met potten en pannen en proberen wegen te blokkeren.

Voorafgaand aan de verkiezingen werd in onafhankelijke peilingen nog 70 procent van de stemmen aan de oppositie toebedeeld. Dat kamp vreesde al voor gesjoemel bij het tellen, en hun vermoedens van fraude namen toe toen de eerste uitslagen pas zes uur na het sluiten van de stembureaus naar buiten kwamen. Het is bekend dat de kiescommissie op de hand van president Maduro is.