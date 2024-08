AFP Nicolás Maduro bij een speech voor zijn aanhangers

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Maduro blijft protesten Venezuela neerslaan, 1200 demonstranten opgepakt Nina Jurna correspondent Zuid-Amerika

De repressie in Venezuela wordt sinds de verkiezingsuitslag van 28 juli steeds gewelddadiger en heviger. Bij protesten treedt de oproerpolitie hard op. Er zijn al ruim twintig doden gevallen en volgens mensenrechtenorganisatie Fora Pénal zijn in tien dagen ruim 1200 mensen opgepakt.

De zittende president Nicolás Maduro heeft de overwinning opgeëist. Maar de verkiezingsresultaten van de nationale kiesraad, die onder controle staat van de regering, zijn tot nu toe niet openbaar gemaakt.

De oppositie concludeert op basis van resultaten die ze naar eigen zeggen hebben bemachtigd en die online zijn gepubliceerd, dat presidentskandidaat van de oppositie Edmundo González met 67 procent van de stemmen heeft gewonnen.

Inmiddels is de procureur-generaal een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de twee ondergedoken oppositieleiders, María Corina Machado en Edmundo González. Zij bestempelen de uitslag van de kiesraad als frauduleus en bovendien heeft de oppositie pogingen gedaan om het leger aan hun kant te krijgen.

"Leger, kies de kant van het volk", zo schreef de oppositie afgelopen week in een verklaring. Maar legerleider en minister van Defensie Vladimir Padrino López zei daarop dat het leger Maduro "onvoorwaardelijk steunt".

Geen informatie

De opgepakte demonstranten en critici van Maduro lopen het risico hoge gevangenisstraffen te krijgen. Bij de Zona 7-gevangenis in Caracas verzamelen familieleden zich al dagen, in de hoop op informatie over hun geliefden. Ze dragen tassen, bakjes eten, flessen drinken en brengen kleding naar de gevangenis. Rondom de gevangenis staan bewapende politieagenten met schilden en wapenstokken voor de ingangen.

Tussen de bezoekers staat Hernan Hector Garcia. Hij heeft gehoord dat zijn zoon binnen in detentie zit, maar verder weet hij niks. "Ik hoop dat ze me hier informatie kunnen geven. Ik wil weten waar ze mijn zoon van beschuldigen. Tot nu toe heeft niemand uitleg of informatie gegeven", zegt hij bezorgd.

Terrorisme

Op de stoep zitten tientallen andere familieleden wanhopig te wachten op nieuws, maar de gevangenispoort blijft dicht. Een groep advocaten probeert toegang te krijgen, maar ook zij worden geweigerd. Medewerkers van mensenrechtenorganisatie Fora Pénal staan buiten de gevangenis de familieleden te woord. Maar veel kunnen zij ook niet doen.

Advocaat Stefania Migliorini van Fora Pénal wordt ook niet toegelaten. De repressie is nu harder dan tijdens protesten in voorgaande jaren, signaleert ze. "Dat komt ook omdat de gearresteerden voor een speciale rechtbank worden voorgeleid, waarbij hun terrorisme ten laste kan worden gelegd. Daar staat een maximumstraf van 30 jaar cel op. Ze kunnen bovendien 45 dagen worden vastgehouden voordat ze worden voorgeleid", zegt ze.

Minderjarigen

De meeste mensen zijn aangehouden bij demonstraties of huiszoekingen. Op sociale media circuleren filmpjes waarin te zien is hoe oppositieleden en critici thuis worden opgepakt. Onder de aangehouden demonstranten zijn opvallend veel jongeren, zelfs minderjarigen. "Voor zover we weten zijn de jongsten die vastzitten rond de 15 jaar. Ouders mogen geen contact en wij ook niet", zegt Migliorini.

Over de behandeling tijdens arrestaties en in de detentiecentra zijn ook grote zorgen. Er is al niet veel ruimte, en met honderden extra gevangenen zijn de omstandigheden er niet beter op geworden. Ook zijn er voorbeelden van mishandeling van gevangenen, weet Migliorini. "We hebben die informatie via familieleden. Zij hebben dat uit eerste hand, maar ook via video-opnamen gekregen. Zowel tijdens arrestaties als in de gevangenis worden mensen geslagen", zegt ze.

Druk van buitenaf

Maduro's antwoord op de woede over de uitslag van de verkiezingen, die door veel Venezolanen als frauduleus worden bestempeld, is nog meer repressie en onderdrukking. Tot nu toe lijkt hij zich weinig aan te trekken van druk van buitenaf. Veel Latijns-Amerikaanse landen dringen aan op transparantie over de verkiezingsresultaten.

De VS erkent oppositiekandidaat González als rechtmatige winnaar op basis van de resultaten van de oppositie, die Washington als betrouwbaar bestempelt. Colombia, Mexico en Brazilië - de invloedrijkste linkse landen in Latijns-Amerika, die zowel goede contacten met Maduro als met de oppositie hebben - proberen te bemiddelen.

In Latijns-Amerika is Venezuela al jaren een destabiliserende factor. De afgelopen jaren ontvluchtten pakweg 7,5 miljoen Venezolanen hun land vanwege de humanitaire en politieke crisis. Ze vestigden zich grotendeels in de regio. De angst leeft dat dit aantal nu zal toenemen.

De oppositie geeft ondertussen de moed niet op. Ook voor de komende dagen zijn er weer protesten gepland.