Maduro beweert verkiezingsresultaten te delen na internationale druk

De oppositie heeft bij verschillende stembureaus tellingen opgevraagd. Die zouden moeten bewijzen dat hun gezamenlijke presidentskandidaat, Edmundo González, de eigenlijke winnaar van de verkiezingen is. Hij zou 70 procent van de stemmen hebben gekregen.

Maduro zegt nu dat hij bereid is om "100 procent van de gegevens te presenteren". Ook zou hij het Hooggerechtshof in Venezuela hebben gevraagd een onderzoek te doen naar de verkiezingen.

'Commissie op hand van Maduro'

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent, erkent de uitslag niet. Volgens de organisatie bewijst het handelen van de kiescommissie dat deze op de hand van Maduro is.

Volgens de wet in Venezuela mogen onafhankelijke getuigen het tellen van de stemmen controleren, maar de uitnodiging om waarnemers van de EU toe te laten bij de verkiezingen werd ingetrokken. De Europese Unie overweegt mogelijke vervolgstappen als de volledige uitslag beschikbaar is. Wat voor stappen dit kunnen zijn, is niet bekend.