Europese Unie erkent verkiezingsuitslag Venezuela niet

De uitnodiging van de kiescommissie aan de EU om waarnemers toe te laten bij de verkiezingen werd ingetrokken . De Europese Unie overweegt mogelijke vervolgstappen als de volledige uitslag beschikbaar is. Wat voor stappen dit kunnen zijn, is niet bekend.

Kiescommissie op de hand van Maduro

Venezuela stapte in 2017 uit de OAS omdat president Maduro boos was over de druk van meerdere landen om politieke gevangen vrij te laten en verkiezingen te houden. De AOS heeft vandaag in Washington spoedoverleg over de verkiezingsuitslag.