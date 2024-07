Maduro kondigt legerpatrouilles aan tegen rellen in Venezuela

President Nicolás Muduro van Venezuela laat de politie en het leger patrouilleren om meer ongeregeldheden te voorkomen. Gisteren kwam het in meerdere steden tot confrontaties tussen betogers en de politie. Demonstranten zijn woest over de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag.

Spoedvergadering in Washington

Eerder liet de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) weten de verkiezingsuitslag niet te erkennen. De organisatie noemt de uitslag van de stembusgang onbetrouwbaar. Het handelen van de kiescommissie doet vermoeden dat die op de hand van president Maduro is. Vandaag komt het samenwerkingsverband met 35 lidstaten bijeen in de Amerikaanse hoofdstad Washington voor een spoedvergadering.

De minister van Buitenlandse Zaken van Costa Rica, Arnoldo Andre, zegt dat zijn land bereid is om politiek asiel of een vluchtelingenstatus te verlenen aan de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado en presidentskandidaat Edmundo Gonzalez. In Venezuela zijn arrestatiebevelen voor de twee uitgevaardigd. Ze houden zich schuil in de Argentijnse ambassade in de hoofdstad Caracas.