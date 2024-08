Oppositie Venezuela roept leger en politie op om Maduro niet meer te steunen

Twee oppositieleiders in Venezuela hebben het leger en de politie opgeroepen om hun loyaliteit aan president Nicolás Maduro op te geven. "We doen een beroep op het geweten van het leger en de politie om zich aan de kant van de bevolking en hun families te scharen", schrijven Edmundo González en Maria Corina Machado in een gezamenlijk statement op hun sociale media.

Na de verkiezingen in Venezuela van vorig weekend is grote onrust ontstaan in het land. Volgens de officiële uitslag won president Maduro de verkiezingen met 51 tegen 44 procent van de stemmen. De oppositie zegt echter dat uit eigen tellingen bleek dat Maduro's rivaal González circa 70 procent de kiezers achter zich kreeg. Aan de steeds luidere roep om de uitslag per stembureau openbaar te maken, heeft Maduro nog geen gehoor gegeven.