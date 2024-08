Hooggerechtshof Venezuela bekrachtigt omstreden verkiezingsoverwinning Maduro

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft de omstreden verkiezingsoverwinning van president Maduro bekrachtigd. Als een verrassing komt dat niet: het hof bestaat voor een groot deel uit Maduro-getrouwen die vrijwel nooit tegen beslissingen van de president ingaan.

Na de verkiezingen van 28 juli riep de kiescommissie Maduro als winnaar uit. De commissie is echter op de hand van Maduro en gedetailleerde resultaten per stembureau zijn nog altijd niet gedeeld. Dat komt volgens de kiesraad door een cyberaanval, maar daarvoor is weinig bewijs geleverd. Ook werden nauwelijks onafhankelijke waarnemers bij de stembussen toegelaten.