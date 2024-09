EPA Oppositieleider Edmundo Gonzales tijdens een persconferentie in juni 2024

NOS Nieuws • vandaag, 06:28 Gezochte oppositieleider Venezuela verlaat land, onderweg naar Spanje

De Venezolaanse oppositieleider en voormalig presidentskandidaat Edmundo González is het land ontvlucht en is onderweg naar Spanje. Dat is bekendgemaakt door de Spaanse minister Albares van Buitenlandse Zaken.

Het nieuws wordt bevestigd door de regering van Venezuela. Volgens vicepresident Rodríguez zat González de afgelopen dagen in de Spaanse ambassade in Caracas en heeft de regering hem geholpen het land te verlaten "om de politieke rust en vrede" te herstellen.

Arrestatiebevel

Sinds afgelopen dinsdag liep in Venezuela een arrestatiebevel tegen de 75-jarige González. Hij wordt beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het zich toe-eigenen van bevoegdheden. Aanleiding is de claim van González dat niet zittend president Maduro, maar hijzelf de winnaar is van de presidentsverkiezingen eind juli.

In een onderzoek naar de verkiezingsuitslag dreigde een openbaar aanklager al om González aan te houden. Hij moest zich melden om vragen te beantwoorden over de uitslag. De 75-jarige González kwam tot drie keer toe niet opdagen. González is sinds de verkiezingen niet meer in het openbaar gezien.

Verkiezingen

Na de verkiezingen op 28 juli riep Maduro zichzelf uit als winnaar van de verkiezingen. De kiescommissie bevestigde die claim kort daarna. De commissie is echter op de hand van Maduro. Tellingen werden niet openbaar gemaakt en onafhankelijke waarnemers van de EU werden niet toegelaten.

De Europese Unie, Verenigde Staten en enkele Latijns-Amerikaanse landen erkennen de officiële uitslag niet. De oppositie in Venezuela stond er in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen beter voor dan Maduro. De oppositie deelde een eigen uitslag, met González als winnaar.