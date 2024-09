Reuters Edmundo González

NOS Nieuws • vandaag, 03:12 Arrestatiebevel tegen Venezolaanse oppositieleider González na omstreden verkiezingsuitslag

Een rechtbank in Venezuela heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oppositieleider Edmundo González. Hij wordt onder meer beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het toe-eigenen van bevoegdheden. Het arrestatiebevel komt een paar weken na de claim van González dat niet zittend president Maduro, maar hijzelf de winnaar is van de presidentsverkiezingen eind juli.

In een onderzoek naar de verkiezingsuitslag dreigde een openbaar aanklager al om González aan te houden. Hij moest zich melden om vragen te beantwoorden over de uitslag. Het was niet duidelijk of hij werd gezien als verdachte, getuige of deskundige. De 75-jarige González kwam tot drie keer toe niet opdagen.

González is sinds de verkiezingen niet meer in het openbaar gezien. Toen bekend werd dat de aanklager een verzoek voor een arrestatiebevel wilde indienen zei een woordvoerder van González tegen persbureau Reuters dat ze op een kennisgeving van het bevel wachtten. De oppositie heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

De openbaar aanklager is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een tweede oppositieleider, Maria Corina Machado. In een reactie op X zegt Machado dat de regerering "elk besef van realiteit is verloren". "Het bedreigen van de verkozen president zal alleen maar tot meer verbinding leiden en de steun van Venezolanen en de wereld voor Edmundo Gonzalez vergroten."

EU en VS erkennen uitslag niet

Maduro is al sinds 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. In een poging hem te verslaan, hadden verschillende oppositiepartijen zich voor de verkiezingen verenigd.

Na de verkiezingen op 28 juli riep Maduro zichzelf uit als winnaar van de omstreden verkiezingen. Ook de kiescommissie deed dat kort daarna. De commissie is echter op de hand van Maduro. Tellingen werden niet openbaar gemaakt en onafhankelijke waarnemers van de EU werden niet toegelaten.

De Europese Unie, Verenigde Staten en enkele Latijns-Amerikaanse landen erkennen de officiële uitslag niet. De oppositie in Venezuela stond er in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen beter voor dan Maduro. De oppositie deelde een eigen uitslag, met González als winnaar.

Na bekendmaking van de officiële uitslag gingen in Venezuela duizenden mensen uit protest de straat op. Maduro liet die demonstraties met geweld neerslaan. Zeker 27 mensen zijn daarbij omgekomen. Ongeveer 2400 mensen zijn opgepakt.

Gisteren namen de Verenigde Staten een vliegtuig van Maduro in beslag. Volgens de VS werden er sancties overtreden. Maar mogelijk speelt de verkiezingsuitslag ook een rol.