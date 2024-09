AFP Ter illustratie: Maduro verlaat een vliegtuig met zijn vrouw bij een bezoek aan China, vorig jaar

NOS Nieuws • vandaag, 19:55 VS neemt vliegtuig Venezolaanse president Maduro in beslag

Het vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro is door de Verenigde Staten in beslag genomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is het regeringstoestel eind 2022 illegaal vanuit de VS aan Venezuela verkocht via een tussenbedrijf. Dat is in strijd met de sancties die de VS heeft opgelegd aan Venezuela, stelt minister Garland.

Er werd destijds 13 miljoen dollar betaald voor het toestel. Garland onderstreept dat zijn ministerie "degenen die onze sancties en exportcontroles overtreden, zal blijven vervolgen".

Nieuwszender CNN schrijft dat het toestel in de Dominicaanse Republiek in beslag is genomen en vandaag naar de staat Florida is gevlogen. Het stond de afgelopen maanden in het Caribische land.

Sancties

De relatie tussen Venezuela en de VS is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd. De VS heeft Venezuela tal van sancties opgelegd, onder meer als het gaat om de export van olie, de belangrijkste inkomstenbron van het land.

Eind vorig jaar werden die sancties opgeschort, toen Maduro vrije verkiezingen beloofde in zijn land. Onlangs stelde de VS die sancties weer in nu er volop twijfels zijn over het eerlijke verloop van die verkiezingen.

Eind juli werd Maduro herkozen op basis van de officiële uitslag van de Venezolaanse kiesraad, die aan Maduro gelieerd is. Al snel zei de oppositie dat uit eigen tellingen bleek dat Maduro's rivaal González circa 70 procent van de kiezers achter zich kreeg. Vervolgens groeide internationaal de druk om onafhankelijk onderzoek te doen naar de uitslag, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De VS en een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben de oppositiekandidaat als verkiezingswinnaar erkend.

Economische en humanitaire crises

Maduro kwam in 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Onder hem werd de oppositie monddood gemaakt en hij regeert met harde hand. Zo ontnam hij in 2016 het parlement al alle macht.

Daarnaast raakte het land - dat beschikt over een flinke hoeveelheid olie - onder Maduro economisch aan de grond, wat leidde tot een torenhoge inflatie en voedseltekorten. Door de jarenlange economische en humanitaire crises zijn vele miljoenen Venezolanen hun land inmiddels ontvlucht.