Coronaplan kabinet: ziekenhuizen dwingen tot betere patiëntenspreiding

Ziekenhuizen kunnen bij een nieuwe coronagolf gedwongen worden elkaars patiënten over te nemen. Dat staat in de langetermijnstrategie van het kabinet.

Bij eerdere coronagolven kwam het voor dat patiënten niet goed gespreid werden over het land. Ziekenhuizen hielden bijvoorbeeld IC-bedden vrij voor het geval dat, terwijl op andere plekken bedden te kort waren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dit jaar dat Nederland niet goed is voorbereid op crises, omdat beslissingen niet centraal worden genomen. "Hierdoor moest geïmproviseerd worden om problemen, zoals de evenredige verspreiding van patiënten over ziekenhuizen en de schaarste aan hulpmiddelen het hoofd te bieden."

Het ministerie van Volksgezondheid moet voortaan de bevoegdheid krijgen om de regie over te nemen als de situatie in de zorg daarom vraagt, schrijft het kabinet nu. Minister Kuipers gaat de komende tijd kijken hoe dat wettelijk geregeld moet worden.

Kinderen

In de plannen van het kabinet staat verder dat in het geval van een nieuwe coronagolf scholen en kinderopvang alleen in een uiterst geval dicht mogen. " Zoals eerder aangegeven, ligt onderwijs bij het treffen van maatregelen onderop de stapel."

Het kabinet wil het sluiten van onderwijs en opvang alleen nog overwegen als scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen door de virusvariant die rondgaat.

Eerder werden dergelijke sluitingen mede gebruikt om het aantal reisbewegingen (van ouders) te beperken. Coronavarianten waren tot nu toe, over het algemeen, veel minder ziekmakend voor kinderen en jongeren.

Maatschappelijk Impact Team

Een in het oog springend punt uit de langetermijnstrategie is de oprichting van een Maatschappelijk Impact Team (MIT) als tegenhanger van het Outbreak Management Team (OMT). Waar het OMT kijkt naar de epidemiologische situatie, gaat het het MIT adviseren over het maatschappelijke doel van het coronabeleid. Het MIT moet deze zomer op poten zijn en gaat geleid worden door oud-GroenLinks-leider Jolande Sap.

Het kabinet kondigt ook aan dat sectoren zoals het onderwijs, de horeca en de reisbranche zelf plannen moeten maken om een nieuwegolf te voorkomen. "Het is in het belang van de sectoren zelf om zich met maatregelen voor te bereiden op scenario's waarin het virus oplaait."

Daarbij wordt "in uitzonderlijke situaties" het gebruik van het coronatoegangsbewijs niet uitgesloten. "Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het ctb onderzoeken." Het coronatoegangsbewijs is overigens onlangs uit de tijdelijke coronawet gehaald, omdat er steeds meer weerstand tegen kwam.

Uit de plannen blijkt ook dat het kabinet rekening houdt met nieuwe vaccinatierondes de komende maanden. "We zorgen ervoor dat er in ieder geval tot en met 2023 een robuuste vaccinvoorraad beschikbaar is", schrijft het kabinet.

Verder blijven zelftesten voorlopig gratis beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Ook leerlingen, studenten en medewerkers in het onderwijs kunnen zeker tot de kerstvakantie kosteloos zelftesten krijgen.