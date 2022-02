Onderzoeksraad: Nederland was onvoldoende voorbereid op pandemie

Voor het deelrapport is gekeken naar de periode maart tot september 2020, met bijzondere aandacht voor de voorbereidingen op de pandemie en de getroffen maatregelen. Doel van het OVV-onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige pandemieën. Er volgen nog twee rapporten.

In februari 2020 zei toenmalig minister Bruins (Medische Zorg) dat Nederland er alles aan deed goed voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak van het coronavirus. Later die maand meldde Bruins live in een telvisie-uitzending de eerste besmetting in Nederland.

Stille ramp in verpleeghuizen

Volgens de OVV ontbrak het op dat moment met name op landelijk niveau aan kennis over de bestrijding van een uitbraak. Er was enkel op regionaal niveau geoefend met epidemieën en er lag geen landelijk draaiboek, waardoor er in de eerste maanden veel geïmproviseerd moest worden.

Door dat alles was er te weinig oog voor bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de thuiszorg. Die zijn volgens het OVV te laat meegenomen in de crisisaanpak, waardoor zich hier "een stille ramp" heeft voltrokken; ruim de helft van de coronasterfte in 2020 vond plaats in de verpleeghuizen.

'OMT had te veel invloed'

Bij een volgende pandemie of langdurige gezondheidscrisis moet de crisisstructuur daarom anders, zo adviseert de raad. Aan het begin van de coronacrisis had de minister van Volksgezondheid als het hoofd crisisbestrijding bijvoorbeeld onvoldoende wettelijke bevoegdheden om zaken af te dwingen bij de GGD's en Veiligheidsregio's, omdat dit simpelweg niet was geregeld. Dit ging ten koste van de slagkracht.

Het OVV heeft kritiek op de manier waarop het kabinet gebruikmaakte van het OMT. De facto nam het OMT, met daarin uitsluitend gezondheidsexperts, de besluiten, schrijft de OVV, in plaats van het kabinet. Daardoor had het OMT een "verantwoordelijke rol in plaats van een adviserende rol", zei OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem bij de presentatie van het rapport, en bleef de prioriteit in het beleid de bestrijding van het virus.

Voor adviezen van experts uit andere sectoren was beperkt ruimte vanwege die belangrijke rol van het OMT en ook door de adviesrol van OMT-voorzitter Jaap van Dissel in "vrijwel alle adviesteams".

De raad adviseert het kabinet bij een eventuele volgende pandemie de rollen van adviseur en beslisser duidelijker te scheiden en daarnaast bij besluiten naar meer uiteenlopende deskundigen te luisteren.