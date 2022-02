RIVM hield rekening met ‘catastrofale’ impact corona, maar deelde dat niet met publiek

Er is geen reden tot zorg over het coronavirus, zei het RIVM publiekelijk in februari 2020. Maar achter de schermen bij het RIVM-management was de stemming heel anders. Nog voor de eerste besmetting was gemeld, werd er rekening gehouden met catastrofale gevolgen en tienduizenden coronadoden.

Dit blijkt uit duizenden e-mails van managementteam-leden van het RIVM die recent zijn vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. De stukken zijn gepubliceerd na Wob-verzoeken van de NOS en andere media. Ze laten zien dat het RIVM niet werd overvallen door de komst van het coronavirus naar Nederland.

Vragen over de Wob-stukken wilde het RIVM niet beantwoorden, wel gaf het instituut een algemene reactie, die onder dit artikel is gepubliceerd. Het RIVM wijst erop dat het in de stukken gaat om scenario's, niet om voorspellingen.

De stukken beginnen in februari 2020, als corona Nederland nog niet heeft bereikt. "Het is nog te vroeg om te zeggen of we ons zorgen moeten maken. Er is nog te veel onduidelijk", zegt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor infectieziektebestrijding (Cib) van het RIVM in de eerste technische briefing in de Tweede Kamer. In de media gaat het dan vooral over de coronabesmettingen in China en de evacuatie van Nederlanders.

Maar op 9 februari 2020 gaan alarmbellen af in het RIVM-gebouw in Bilthoven. Een net opgericht "responsteam" probeert de gevolgen van het coronavirus voor Nederland in te schatten, en wat de onderzoekers vinden is niet geruststellend. "De impact van een nCoV epidemie komt uit op een classificatie als ernstige tot catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid", mailt een onderzoeker naar zijn bazen. "Het leek me goed om dit met jullie te delen". De term nCoV is een afkorting voor een 'nieuw coronavirus'.

Bekijk hier de email (klik op de afbeelding om te vergroten):