Leerlingen krijgen geen coronakerstvakantie van drie weken

De kerstvakantie op de basis- en middelbare scholen blijft twee weken. Ook de zomervakantie wordt niet verkort naar vijf weken. Dit hebben de ministers Kuipers van Volksgezondheid en Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs besloten.

In april opperden de twee bewindslieden of het - met het oog op een mogelijke nieuwe coronagolf - niet verstandiger zou zijn om de kerstvakantie een week langer te maken. In de winter gaat het virus veel meer rond en door die extra week vakantie zouden leerlingen minder les missen en achterstand oplopen. Die extra week zou dan wel van de zomervakantie (zes weken) worden afgehaald.

Onvoorbereid

De afgelopen twee jaar moesten door corona veel scholen ook onverwachts en onvoorbereid langer dicht met Kerst. Kuipers en Wiersma vroegen zich af of het niet beter was om nu al een besluit te nemen voor die extra week kerstvakantie in het schooljaar 2022-2023. Dan zouden ouders en scholen ook beter voorbereid zijn.

Maar het idee gaat niet door. Het RIVM, dat door de ministers om advies was gevraagd, zegt dat er "nu geen duidelijke noodzaak is uit gezondheidsperpectief", schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. "Ook het maatschappelijk debat laat zien dat dit onwenselijk is."

De vakbonden zagen ook niets in het plan en vonden het een te ingrijpende maatregel.