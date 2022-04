Kabinet schrapt coronatoegangsbewijs uit tijdelijke wet

Het kabinet wil het coronatoegangsbewijs uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 halen. Dat zou betekenen dat deze maatregel tegen de verspreiding van corona vanaf 1 juni niet meer kan worden ingezet.

Minister Kuipers had de coronapas nog graag in zijn 'gereedschapskist' gehouden, voor het geval het aantal besmettingen weer heel snel oploopt. Maar er waren steeds meer tegenstanders.

In het debat in de Tweede Kamer over de vijfde verlenging van de tijdelijke wet, die van 1 maart tot 1 juni loopt, keerde ook coalitiepartij ChristenUnie zich tegen het behoud van de mogelijkheid om de coronapas in te zetten.

Weerstand was groot

Het kabinet heeft nu besloten om het toegangsbewijs niet meer in de zesde verlenging van de wet mee te nemen. Overigens is het de vraag of die zesde verlenging er komt. Het ziet ernaar uit dat de Eerste Kamer, die er half mei over stemt, de vijfde verlenging verwerpt.

Het coronatoegangsbewijs wordt sinds februari niet meer gebruikt in Nederland. Mensen konden met de QR-code aantonen dat ze getest, gevaccineerd of net van corona hersteld waren. De maatschappelijke weerstand was groot.

Overigens vraagt een aantal vakantielanden nog wel om het coronatoegangsbewijs.