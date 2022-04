ChristenUnie wil coronapas nu echt uit de wet hebben

De mogelijkheid om weer een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen bij een bezoek aan bepaalde gelegenheden, moet uit de wet worden gehaald. Dat vindt regeringspartij ChristenUnie.

"Een coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist houden voor het geval dat, is voor mijn fractie op dit moment niet proportioneel", zei Kamerlid Mirjam Bikker vanavond in een debat over de verlenging van de wet.

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is geregeld in een tijdelijke wet, die inmiddels al vijf keer is verlengd. Zo'n verlenging wordt pas achteraf aan de Kamer voorgelegd. Vanavond werd de verlenging van 1 maart tot 1 juni besproken, maar het kabinet heeft ook al een zesde verlenging aangekondigd, en ook daarin wordt de mogelijkheid van een coronapas open gehouden.

"Het coronatoegangsbewijs draagt nu niet bij aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van kwetsbaren", zei Bikker. Daarom wil de ChristenUnie dat de pas bij de volgende verlenging van de tijdelijke wet, of in een nieuwe wet, wordt geschrapt.

Omikron

Bikker wees erop dat er op dit moment nergens in Nederland zo'n bewijs nodig is, en dat dat geen schadelijke gevolgen heeft. Dat heeft volgens haar te maken met de minder ziekmakende omikronvariant en de vaccinatiegraad. Alleen als er een nieuwe, veel gevaarlijkere variant komt, zou je de maatregel kunnen overwegen. Maar ook dan moet er gekeken worden naar de proportionaliteit.

"Ook slapend in de wetgeving vindt de ChristenUnie dat je een inperking van grondrechten zwaar moet wegen", zei Bikker. Als ze bij haar standpunt blijft, is de kans groot dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer is voor het coronatoegangsbewijs. De maatregel is van het begin af aan omstreden geweest, omdat het volgens veel partijen niet effectief is en bovendien de tweedeling in de samenleving zou bevorderen.

Ook in de Eerste Kamer is het maar de vraag of het kabinet een meerderheid kan vinden.