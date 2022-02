Het is zover: veel coronabeperkingen vervallen vandaag

Het is een dag waar velen verlangend naar hebben uitgekeken. Vandaag vervallen veel van de overgebleven coronamaatregelen.

Wat verandert er allemaal? Allereerst verdwijnt overal de anderhalvemeterregel. Die was sinds sinds het voorjaar van 2020 van kracht (uitgezonderd twee maanden in het najaar van 2021). Ook de mondkapjesplicht wordt grotendeels geschrapt. Alleen in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen moeten mond, neus en kin nog worden bedekt.

De horeca en de cultuursector mogen weer de reguliere openingstijden aanhouden, dus de tijden van voor de pandemie. Dat betekent dat het nachtleven weer volledig open kan. Ook zijn er weer evenementen en festivals mogelijk.

Vooraf testen

Verder verdwijnt de coronapas grotendeels. Voor grote evenementen in binnenlocaties met meer dan 500 mensen zonder vaste zitplaats gelden nog wel regels. Daarvoor moet iedereen zich vooraf laten testen (1G). Een negatieve test is niet nodig voor onder meer beurzen en congressen, zogeheten doorstroomlocaties.

Voor reizen naar het buitenland kan de coronapas overigens nodig blijven, afhankelijk van de regels van een land. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt.

De regering maakte de versoepelingen bekend tijdens de persconferentie op 15 februari.