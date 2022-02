RIVM: daling omikron zet door, virus op alle fronten op de terugtocht

Het R-getal, dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één besmet persoon, is ook verder gedaald. Het meest recente reproductiegetal is van 7 februari en wordt geschat op 0,83. Dat betekent dat het virus afneemt. Dat komt doorat voldoende mensen zijn besmet of gevaccineerd.

Ziekenhuizen

Niet alleen in de teststraten, ook in de ziekenhuizen wordt het langzaam rustiger, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week dinsdag lagen er 1650 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vandaag zijn dat er 1626.

Op de IC bleef de bezetting ongeveer gelijk. Daar liggen nu 171 patiënten. Sinds december, toen er meer dan 600 coronapatiënten op de IC lagen, is dat aantal heel geleidelijk afgenomen.