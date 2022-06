Belangrijke dag voor PvdA en GroenLinks: willen de leden een stap verder?

GroenRood, Volkspartij voor Eerlijker en Groener, Groener&Socialer, PvdA-GL , Partij voor Mens en Klimaat of simpelweg LINKS. Fictie, maar over een aantal jaar zou een van deze namen op je stembiljet kunnen staan, mits PvdA- en GroenLinks-leden vandaag de volgende stap in de linkse samenwerking goedkeuren.

Die volgende stap is een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer na de verkiezingen van volgend jaar. Aan het eind van de ochtend stemmen PvdA-leden op hun congres over een voorstel daartoe. Kort daarna maakt GroenLinks de uitslag bekend van een bindend ledenreferendum over dezelfde kwestie.

De afgelopen weken roerden zo ongeveer alle prominenten van beide partijen zich over de steeds verdergaande samenwerking. Eindstand van de ingezonden brieven, opiniestukken en gezamenlijke bijeenkomsten is dat aan beide kanten partijleiders, Tweede Kamerfracties en partijbesturen voor de fractiefusie zijn.

Rode en groene strijd

In een ingezonden brief in de Volkskrant maakte een zwik aan ex-partijleiders en andere zwaargewichten van beide partijen duidelijk waarom. "De 'rode' strijd voor een rechtvaardige samenleving en de 'groene' strijd voor een duurzame samenleving zijn één en dezelfde", schreven onder anderen Diederik Samson en Bram van Ojik. De rechtse macht moet worden gebroken, is het idee, en de eerstvolgende stap is het samensmelten van de senaatsfracties.

Voorstanders benadrukken daarbij dat de fractiefusie heus omkeerbaar is, mocht succes uitblijven. Maar tegenstanders zijn bang dat ze hiermee een fusie in worden gerommeld. "Er worden vergaande en overhaaste stappen genomen", schreef een aantal bezorgde PvdA-coryfeeën onlangs in een andere open brief. Ze vrezen onder meer voor de belangen van mensen "met een smalle beurs en een bescheiden opleiding".

Ook bij GroenLinks staat niet iedereen te juichen. "Onze partij met bestuurlijke ambitie mag niet verdwijnen in een fusie met een partij uit het verleden", schreef een aantal jonge leden in een opiniestuk. Sceptici bij GroenLinks wijzen onder meer op uiteenlopende standpunten over duurzaamheid en migratie.