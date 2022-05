PvdA en GroenLinks missen ambitie en urgentie bij gesprek over Voorjaarsnota

GroenLinks en de PvdA zijn teleurgesteld over het gesprek met het kabinet over de Voorjaarsnota. "Ik heb nul plannen gehoord", zei GroenLinks-leider Klaver na afloop van het gesprek met premier Rutte en minister Kaag van Financiën. De kersverse PvdA-fractievoorzitter Kuiken zei dat ze "meer urgentie" had verwacht.

Kaag en Rutte maken deze week een ronde door de Kamer omdat ze steun nodig hebben van de oppositie voor een nieuwe begroting. Het kabinet moet op zoek naar miljarden omdat er allerlei uitgaven zijn die in de formatie nog niet waren voorzien. Zo gaat er onder meer extra geld naar een energietoeslag, naar de compensatie van de 'spaartaks' en naar defensie.

In de Eerste Kamer heeft de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid. Om die toch te vinden, kunnen Rutte en Kaag bijvoorbeeld 'over links' gaan met PvdA en GroenLinks.

Van het dak

Rutte sprak na afloop van de bijeenkomst op de burelen van de PvdA zelf van "een goed gesprek", maar daar zei Klaver weinig voor te kopen. "Als de premier hier van het dak valt, staat hij op en zegt hij 'het was best een goede val'." Klaver hekelde het "gebrek aan ambitie".

Kuiken voegde toe dat deze teleurstelling niet betekent dat er niet meer gepraat kan worden. "Zo makkelijk geef ik het niet op, maar het is wel teleurstellend dat ze zo weinig hebben gereageerd op problemen in de samenleving." Ze wees er onder meer op dat veel mensen niet meer goed kunnen rondkomen.

Een andere optie voor het kabinet is 'over rechts gaan', met steun van JA21. Die partij zit formeel niet in de Eerste Kamer, maar heeft in de praktijk via de fractie-Nanninga zeven zetels in de senaat. Rutte en Kaag gingen eerder vandaag langs bij partijleider Eerdmans en senator Nanninga.

De trein van Rutte

Voor het gesprek zei Nanninga niet te gaan tekenen bij het kruisje. "We gaan onze huid heel duur verkopen." JA21 vindt dat het kabinet bereid moet zijn om ander beleid te voeren op immigratie, klimaat en stikstof.

"De trein van Rutte gaat de verkeerde kant op", zei Eerdmans. "We kunnen niet meer bouwen, we zitten op slot. Mensen kunnen niet meer vliegen straks, we jagen de boeren van het land af. Dat moet veranderen."

Zowel JA21 als GroenLinks en PvdA vinden dat er snel een debat moet komen over de inzet voor de Voorjaarsnota. Daar werd gisteren al een voorstel voor ingediend, maar dat werd weggestemd door de coalitie. "Jammer en zorgelijk", zei Klaver.

Eerdmans gaf aan dat hij volgende week weer een poging gaat wagen. "Als dit debat weer wordt geblokkeerd door de coalitiepartijen, heb ik gewaarschuwd voor het gevaar dat de deuren dichtgaan bij JA21."

Rutte en Kaag zijn van plan na de besprekingen met de oppositie in de tweede helft van mei verder te gaan met het overleg in de coalitie. De Voorjaarsnota moet uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer.