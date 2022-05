PvdA-fractieleider Kuiken spreekt zich uit voor gezamenlijke senaatsfractie met GroenLinks

PvdA-fractieleider Kuiken heeft zich uitgesproken voor het vormen van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met GroenLinks. Daarmee schaart ze zich achter het standpunt van haar partijbestuur.

"Ongelijkheid verkleinen, bestaanszekerheid vergroten en een mooie toekomst voor onze kinderen bouwen. Dat doen we samen sterker dan alleen en daarom zoeken we naar mogelijkheden om progressieve krachten te bundelen", zegt Kuiken op Twitter. "Ik ben voorstander van een volgende stap om een links blok te vormen en steun het voorstel van het partijbestuur om in een nieuwe Eerste Kamer één fractie te vormen met senatoren van PvdA en GroenLinks."

Vandaag schrijven prominenten van beide partijen een open brief in de Volkskrant waarin ze oproepen de krachten te bundelen om linkse idealen te kunnen realiseren. Onder hen zijn Diederik Samsom, Bram van Ojik, Job Cohen, Jolande Sap en Wouter Bos.

Op 11 juni wordt op een PvdA-congres gestemd over een motie die oproept tot het vormen van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met GroenLinks, terwijl diezelfde dag de uitslag van een bindend referendum onder de leden van GroenLinks over dezelfde vraag bekend wordt.

'Historisch momentum'

De prominenten spreken in hun open brief van een "historisch momentum" en stellen dat links in Nederland op een "kruispunt" staat. "Gaat het in een land waar rechts al jaren het initiatief heeft door op de oude voet? Of kiest het voor het hoopvolle vooruitzicht van een stevig verbond tussen rode en groene krachten dat mensen een wezenlijk alternatief kan aanreiken?", schrijven ze.

Volgens de prominenten moeten de rode idealen van bestaanszekerheid en gelijke kansen hand in hand gaan met groene idealen van een duurzame samenleving en een fundamenteel andere economie. "Het getuigt van moed om te erkennen dat politieke versnippering links daarbij in de weg staat."

Volgend jaar kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. "Laten we daarom in de Eerste Kamer onze krachten en idealen bundelen", besluiten ze.

De partijen gaven vorig jaar aan intensiever te gaan samenwerken. GroenLinks-leider Klaver en zijn PvdA-collega Kuiken zeiden maandag te hopen dat partijleden inzien dat ze met samenwerking meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Vorige maand spraken Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman zich ook uit voor meer samenwerking.