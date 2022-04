PvdA-kopstukken pleiten voor verdere samenwerking met GroenLinks

Politiek verslaggever Wilco Boom over de timing van het opiniestuk:

"Voor de PvdA is nu wel een beslissend moment aangebroken, door het onverwachte vertrek van partijleider Ploumen. Er is nu eigenlijk een soort machtsvacuüm binnen de partij. Dat is ook het moment om een signaal over de koers af te geven als je dat wilt.

Door zich ermee te bemoeien, nemen Timmermans en Moorman een prominente rol op zich, zeker door het nu al te doen en zo snel na het vertrek van Ploumen. Ze trekken de schijnwerpers naar zich toe, kun je zeggen.

Een formele rol kunnen ze op dit moment niet spelen als het gaat om de opvolging van Ploumen: Timmermans zit in Brussel en Moorman in Amsterdam. Ze zitten dus niet in de Tweede Kamer. Maar ze zijn wel de hoop in bange dagen voor de PvdA, want ze zijn de laatste sociaaldemocraten die in Nederland grote verkiezingsoverwinningen hebben geboekt.

Al voor het vertrek van Ploumen werden ze gezien als mogelijke opvolgers. Als potentiële lijsttrekkers hebben Timmermans en Moorman hiermee een heel helder signaal afgegeven."