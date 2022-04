Ploumen werd in het diepe gegooid, maar vindt zichzelf uiteindelijk toch niet geschikt

Toen ze in januari 2021 plotseling lijsttrekker en partijleider werd, had Lilianne Ploumen haar kwartet aan sociaaldemocratische topfuncties compleet. Zij was daarvoor, in chronologische volgorde: partijvoorzitter, minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Tweede Kamerlid.

Ploumen had dus al veel politieke ervaring toen ze het stokje overnam van Lodewijk Asscher. Maar ze heeft wel een paar dagen nagedacht over de vraag van het partijbestuur of ze klaar was om in het diepe te springen. Want dat was wat ze moest doen.

Asscher bedankte twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het lijsttrekkerschap vanwege zijn rol als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de toeslagenaffaire. Ploumen had dus heel weinig tijd om 'smoel geven' aan de campagne van de PvdA.

En de partij stond er niet goed voor. Bij de verkiezingen in 2017, na deelname aan het VVD-PvdA-kabinet-Rutte II, had de PvdA een monsterverlies van 29 zetels geleden en hield negen zetels in de Tweede Kamer over.

'Niet minder dan een ander'

Het leek een bijna onmogelijke opdracht. Maar Ploumen zei 'ja´. "Want als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je 'ja'. Ze vond bovendien dat je niet te snel moet denken dat je iets niet kunt.

Als dochter van een Maastrichtse melkboer had zij van huis uit meegekregen dat je je nooit minder moet voelen dan een ander. En ook niet meer, trouwens, zei ze in haar presentatie als kandidaat-lijsttrekker.

Tijdens de formatie smeedde Ploumen een verbond met Jesse Klaver van GroenLinks. De twee partijen besloten elkaar vast te houden. Ze zouden niet meedoen aan een kabinet met maar één linkse partij.

Samenwerking met GroenLinks

De samenwerking met de partij waar ze in een vorig leven lid van is geweest, werd na de formatie nog geïntensiveerd, maar dat viel niet bij iedereen in de achterban even goed. Er wordt binnen de sociaaldemocratische partij "verschillend" over gedacht, beaamde ze na vandaag.

Ze kreeg ook kritiek op de manier waarop ze met de affaire rond oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk is omgegaan. Hij wordt beschuldigd van "ongewenst gedrag in de privésfeer". Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een aantal mensen vindt dat hij in de nasleep van onder meer The Voice-zaak te snel is geofferd door Ploumen, bij wie de beschuldigingen al langer bekend waren.

Haar plotselinge aftreden heeft niet met deze zaken te maken, zei ze na haar plotselinge aftreden. Ze vindt dat een leider steviger moet zijn in stijl en stellingname en meer bedreven in het debat. "Ik vind dat ik het niet goed genoeg kan waarmaken en daarom treed ik terug."