Lilianne Ploumen stopt als politiek leider PvdA en als Kamerlid

Lilianne Ploumen stopt per direct als politiek leider van de PvdA en als Kamerlid. Dat heeft ze in een verklaring bekendgemaakt. Ploumen zegt dat het leiderschap van de partij niet goed bij haar past en dat ze daarmee niet de ideale leider van de PvdA is.

In haar verklaring zegt Ploumen dat een partijleider "opinie-vormend" moet zijn, "onderscheidend in stijl en stellingnames", "bedreven in het debat in de plenaire zaal" en de partij moet voorgaan "in idee-ontwikkeling over thema's waar ik me minder in thuis voel".

Geen orakel

Op die vlakken schiet ze naar eigen zeggen tekort. "Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug." De 59-jarige Ploumen geeft naast het partijleiderschap ook het Kamerlidmaatschap op, omdat ze haar opvolger niet in de weg wil lopen. "Ik word niet het orakel uit Slotervaart."

In een toelichting aan de pers laat Ploumen weten dat ze al bij haar aantreden van plan was om de balans op te maken na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze ontkent dat druk vanuit de partij een rol heeft gespeeld. "Het is helemaal mijn eigen besluit."

Opvolger onbekend

Ruim een jaar terug, vlak voor de Kamerverkiezingen, nam Ploumen het stokje over als partijleider van Lodewijk Asscher, die plotseling opstapte vanwege zijn rol als minister van Sociale Zaken in de toeslagenaffaire. "Want als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je ja."

Wie Ploumen opvolgt als fractievoorzitter is nog onbekend. De vertrekkende partijleider laat zich er in ieder geval niet over uit. "Dat is aan de partij."