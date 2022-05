Klaver en Kuiken geloven in samenwerking, maar fusie is nog geen uitgemaakte zaak

Vanuit de zaal was enthousiasme te horen over de samenwerking, maar ook bezorgdheid. Zo zijn leden bang dat hun partij haar identiteit zal verliezen bij een fusie, of dat samenwerking niet het gewenste effect zal brengen en het linkse blok alleen maar nog kleiner zal worden.

"Het ontbreekt aan links leiderschap, aan een links verhaal. Dat krijgen we niet door een fusie", zei een uitgesproken GroenLinks-tegenstander van de samenvoeging.

De partij van Klaver heeft een ledenreferendum uitgeschreven over de vraag of er na de senaatsverkiezingen in mei volgend jaar een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer moet komen. De uitslag van dat referendum is op 11 juni, op dezelfde dag dat het congres van de PvdA praat over de samenwerking.

Stappen zetten

Klaver zelf heeft wel oren naar zo'n gezamenlijk fractie. "We kunnen over samenwerking blijven praten, maar we moeten ook stappen zetten. Ik heb in de Tweede Kamer gezien wat samenwerking teweeg kan brengen. Dan wordt groen donkergroen en rood donkerrood."

Kuiken wil zeker niet terug naar af, maar heeft nog wel vragen. "Jesse is altijd van: leuk, gaan! En ik denk dan altijd vooral: maar hoe dan? Ik vind ook dat we een stap moeten zetten, maar één gezamenlijke fractie is natuurlijk wel iets fundamenteels."