Bindend referendum GroenLinks over gezamenlijke senaatsfractie met PvdA

GroenLinks gaat een referendum onder de leden houden over de verdere samenwerking met de PvdA. De leden kunnen zich daarin uitspreken over de vraag of GroenLinks na de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar één senaatsfractie moet vormen met de PvdA en het partijbestuur zal de uitkomst van de ledenraadpleging respecteren.

De twee partijen kondigden vorig jaar aan dat ze intensiever gaan samenwerken, maar er is veel discussie over de manier waarop en het tempo waarin dat moet gebeuren. De PvdA-leden praten er volgende maand over op een congres en dan komt ook een eventuele gezamenlijke Eerste Kamerfractie aan de orde.

'We kunnen ook nog jaren blijven praten'

GroenLinks-voorzitter Eikelenboom zei vandaag dat "we nog jaren kunnen blijven praten over linkse samenwerking of dat we in de praktijk kunnen ervaren of verdergaande samenwerking ons inderdaad krachtiger maakt". Volgens haar is dit voorjaar hét moment om een uitspraak te doen over een al dan niet gezamenlijke fractie.

Ze denkt dat er binnen haar partij animo is voor een volgende stap in de samenwerking. De uitslag van het referendum is bindend: "We zijn een vereniging, met ledendemocratie; als je zo'n stap zou willen zetten, kan dat alleen maar met draagvlak van de leden."

De Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten. De Statenverkiezingen zijn volgend jaar in maart; die voor de senaat in mei.