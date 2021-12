PvdA en GroenLinks waarschuwen komend kabinet voor 'oppositie nieuwe stijl'

Nee, ze gaan niet fuseren, en nee, er komt ook geen gezamenlijke fractie. Althans niet op korte termijn. Maar nu een nieuw kabinet met "nieuw elan" aanstaande is willen ze wel alvast een boodschap afgeven als oppositie "nieuwe stijl", Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA. Ze hielden elkaar al een tijdje vast tijdens de formatie, vandaag zeggen ze zich "niet meer uit elkaar te laten spelen".

Vanuit de Haagse Pulchri Studio lichten ze hun verdergaande samenwerking toe. Het nieuwe kabinet is vast gewaarschuwd: GroenLinks en PvdA zetten de komende tijd harder in op de inhoud, er wordt minder 'meebewogen' met het kabinet.

Klaver: "We gaan het kabinet niet zomaar meer aan een meerderheid helpen". Ploumen: "We gaan niet wachten waar het kabinet mee komt. Áls ze al ergens mee komen, ooit."

'Niet dezelfde oppositie'

In een zogeheten progressief oppositieakkoord presenteren de partijen vijftien punten waar ze een nieuwe regering de komende jaren op willen toetsen. Dat zijn thema's als betaalbare woningen, klimaatverandering en ongelijkheid bestrijden. Thema's waar ze zich al eerder over uitspraken, maar samen hopen ze vooral harder aan de weg te timmeren.

Om groen licht te krijgen voor nieuw beleid heeft het kabinet de steun van een van de twee middenpartijen nodig in de Eerste Kamer. Nu de partijen zich zo nadrukkelijk verbinden, zal de nieuwe coalitie voortaan allebei de partijen moeten overtuigen. Dat geeft de partijen van Klaver en Ploumen mogelijk meer invloed om zaken naar hun hand te zetten.

Aan de andere kant: inhoudelijk zijn PvdA en GroenLinks het ook niet overal over eens. Bijvoorbeeld over het vandaag uitgestelde 2G plan, waar de PvdA meer in lijkt te zien dan GroenLinks.

Uit een rondgang die Nieuwsuur onlangs maakte blijkt dat de partijen in de twintig grootste gemeenten geen stappen zetten in de richting van verdergaande samenwerking. Wel doen ze in kleinere gemeenten vaker dan voorheen samen mee.

Hoe dan ook is het "de hoogste tijd" voor de linkse samenwerking op landelijk niveau, zegt Ploumen.

Klaver voorspelt dat straks "gewoon weer het oude kabinet op het bordes staat". "Maar ik beloof u bij deze: u krijgt niet dezelfde oppositie. Want wij gaan het anders doen dit keer."