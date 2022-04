Attje Kuiken nieuwe fractievoorzitter PvdA

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractie heeft haar vanochtend verkozen boven de enige tegenkandidaat, Henk Nijboer. Die zei na het bekend worden van de uitslag dat hij alle vertrouwen in Kuiken heeft en dat hij haar zal steunen.

Kuiken volgt Lilianne Ploumen op, die vorige week onverwacht haar vertrek aankondigde. Ploumen vindt dat het leiderschap toch niet goed bij haar past.

Na haar verkiezing benadrukte Kuiken dat ze ongelijkheid wil bestrijden: "Er zijn grote uitdagingen op het gebied van de gas- en woningprijzen en van de kwaliteit in het onderwijs die achteruit kachelt."

'Niet op de winkel passen'

Ze is van plan in elk geval tot de volgende Kamerverkiezingen fractievoorzitter te blijven. "Ik wil aan de slag; ik wil niet op de winkel passen." Een nieuwe partijleider wordt pas later gekozen, in de aanloop naar de verkiezingen.

Daarvoor doen al namen de ronde als Eurocommissaris Timmermans, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en de Amsterdamse PvdA-leider Moorman. Of Kuiken dan ook kandidaat wil zijn, weet ze nog niet. "Dat zien we over een jaar of twee wel." Ze wil zichzelf geen tussenpaus noemen.

Linkse samenwerking

De nieuwe fractievoorzitter zei ook dat ze een groot voorstander is van samenwerking van de PvdA met GroenLinks. De precieze manier waarop dat gaat gebeuren en het tempo liggen gevoelig in de PvdA.

Kuiken: "Over hoe we die samenwerking verder gaan uitbouwen en voortzetten, wil ik heel graag het gesprek aangaan met de leden van de partij. Dat is tot op heden te weinig of niet gebeurd."

Kuiken voegde eraan toe dat ze nog met meer partijen dan GroenLinks wil samenwerken.

Veel ervaring

De 44-jarige Kuiken zit al sinds 2006 in de Kamer. Ze voerde eerder onder meer het woord over het asielbeleid en de afgelopen tijd hield zij zich vooral met zorg bezig.

Twee weken geleden was zij de eerste ondertekenaar van de (verworpen) motie van wantrouwen tegen minister De Jonge. Zij vond dat de minister niet eerlijk was geweest over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de Kamer niet goed had geïnformeerd.

Het is niet de eerste keer dat Kuiken fractievoorzitter is. Zij nam die functie vanaf eind 2016 al drie maanden waar na het vertrek van Diederik Samsom.