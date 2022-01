Microsoft neemt gamemaker Activision Blizzard over voor bijna 60 miljard euro

Microsoft neemt gamemaker Activision Blizzard over, de deal heeft een waarde van omgerekend bijna 60 miljard dollar. De overname komt op een pikant moment. Het gamebedrijf ligt al maanden onder vuur vanwege beschuldigingen over ongewenst gedrag.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is in september een onderzoek gestart naar de gamemaker, de toezichthouder wil weten of het bedrijf tijdig melding heeft gemaakt van discriminatie, seksuele intimidatie en seksueel wangedrag op de werkvloer. Gisteren meldde het bedrijf nog tientallen medewerkers te hebben ontslagen wegens ongepast gedrag. Het bedrijf kondigde deze zomer al maatregelen aan om intimidatie tegen te gaan. De topman van Activision, Bobby Kotick, mag ondanks alle perikelen binnen het concern aanblijven.

Inzet op de metaverse

De problemen hebben Microsoft dus niet weerhouden van een overname. "Dit versnelt de groei van ons game-aanbod voor mobiel, pc's, consoles en online. Ook zal het bouwstenen bieden voor de metaverse", zegt Microsoft in een verklaring. Volgens de softwaregigant wordt het bedrijf met deze overname na Sony en Tencent de derde speler op de gamingmarkt.

De afgelopen maanden is de aandacht voor de metaverse enorm gegroeid. Het wordt gezien als misschien wel de opvolger van het huidige internet. Op dit moment is het nog niet meer dan een idee, maar wel een dat door Silicon Valley heel serieus wordt genomen. In de metaverse zijn de digitale en fysieke wereld nog meer met elkaar verweven. De verwachting is ook dat zowel augmented- als virtual reality-brillen belangrijker zullen zijn bij de ontwikkeling van de metaverse. Hetzelfde geldt voor gaming.