Directeur Activision Blizzard weg na aanklacht over vergiftigd werkklimaat

De baas van de entertainmenttak van game-uitgever Activision Blizzard is opgestapt. Het bedrijf maakte het vertrek van J. Allen Brack vandaag bekend in een e-mail aan het personeel. Vorige maand klaagde de Amerikaanse staat Californië Activision Blizzard aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek.

Volgens persbureau AP staat in de aanklacht dat Brack meermaals was ingelicht over seksisme en seksuele intimidatie maar dat hij geen actie ondernam.

Ook staat in de aanklacht dat er bij het bedrijf sprake zou zijn van een machocultuur en dat vrouwen gediscrimineerd werden. Een vrouwelijke werknemer zou zelfmoord hebben gepleegd toen collega's naaktfoto's van haar deelden. Ze had op dat moment ook een seksuele relatie met een leidinggevende.

'Diepe toewijding aan integriteit en inclusiviteit'

De zaak werd na een tweejarig onderzoek van een toezichthouder aangespannen. Duizenden (oud-)medewerkers lieten weten de zaak te steunen tegen de uitgever van bekende games als Call of Duty en World of Warcraft.

Brack wordt opgevolgd door Jen Oneal en Mike Ybarra die volgens de e-mail een "diepe toewijding aan integriteit en inclusiviteit" hebben. Over de beschuldigingen aan het adres van Brack schrijft de directie niets. Vorige week kondigde het bedrijf aan maatregelen te nemen om seksuele intimidatie en discriminatie tegen te gaan.

Activision Blizzard is een van de grootste gamemakers ter wereld met een waarde van ongeveer 59 miljard euro en heeft bijna 10.000 werknemers in dienst. 20 procent daarvan is vrouw.