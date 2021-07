Game-uitgever Activision Blizzard voor rechter gesleept om seksuele intimidatie

Het bestuur van de Amerikaanse staat Californië klaagt Activision Blizzard aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Dat meldt The New York Times.

Een toezichthouder deed twee jaar onderzoek naar uitgever van games, die onder meer bekende spellen als Call of Duty en World of Warcraft uitgeeft. Een vrouwelijke werknemer zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende.

In de aanklacht staat verder dat vrouwen minder betaald krijgen en gediscrimineerd worden. Ook staat erin dat er een cultuur heerst van seksuele intimidatie. De instantie spreekt van een machocultuur binnen de organisatie.

Naaktfoto's gedeeld

Leidinggevenden vielen vrouwen seksueel lastig en mannelijke medewerkers maakten openlijk grappen over verkrachting en dronken alcohol op het werk terwijl ze zich schuldig maakten aan ongepast gedrag jegens vrouwen, zegt het agentschap.

De vrouw die zelfmoord pleegde, deed dat op een zakelijke reis. Voor ze dat deed zouden mannelijke collega's naaktfoto's van haar hebben gedeeld.

In een verklaring zegt het bedrijf dat het beeld dat wordt geschetst niet strookt met de huidige situatie. Activision Blizzard zegt dat het probeert om werknemers eerlijk te betalen. Ook zegt het dat het in recente jaren de cultuur bespreekbaar heeft gemaakt en de diversiteit heeft gestimuleerd.

Schadevergoeding

"Er is in ons bedrijf en onze sector, en in elke andere sector, geen ruimte voor voor seksueel wangedrag of intimidatie in welke vorm dan ook", schrijft Activision. "In zaken die verband hielden met wangedrag is actie ondernomen om het probleem aan te pakken."

Volgens de game-uitgever heeft Californië de beschuldigingen niet eerst met het bedrijf besproken voordat de gang naar de rechter een feit was. Het bedrijf vindt het niet fair dat de toezichthouder verwijst naar de zelfmoord. "Dit soort onverantwoordelijk gedrag van onverantwoordelijke bureaucraten leidt ertoe dat veel van de beste bedrijven uit Californië wegtrekken."

De toezichthouder heeft niet gereageerd tegenover The New York Times. In de aanklacht stelt het agentschap dat de game-uitgever werknemers moet compenseren voor misgelopen salaris en schadevergoedingen moet betalen.

Activision Blizzard, met het hoofdkantoor in Santa Monica, is een van de grootste uitgevers van games ter wereld. De waarde van het bedrijf wordt geschat op ongeveer 70 miljard dollar (59 miljard euro) en er zijn bijna 10.000 mensen in dienst, van wie ongeveer 20 procent vrouw is.