Game-uitgever Activision Blizzard kondigt maatregelen tegen intimidatie aan

De topman van game-uitgever Activision Blizzard heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer aan te pakken. In een interne mail zegt Bobby Kotick dat "elke stem telt en dat we nu en in de toekomst beter zullen luisteren".

Er wordt een onafhankelijk juridisch bedrijf ingeschakeld om het beleid en verschillende procedures onder de loep te nemen. Daarnaast zegt Kotick dat er per direct een aantal acties wordt ondernomen. Die bestaan onder meer uit luistersessies met werknemers, het onderzoeken van bestaande klachten en ook gaat het personeelsbeleid op de schop.

Managers van wie duidelijk wordt dat die misstanden hebben begaan, worden ontslagen. Ook wordt opgeroepen om met het aannemen van personeel rekening te houden met diversiteit. Kotick zegt dat leidinggevenden daarop worden gecontroleerd.

De topman belooft ook dat games zo nodig worden aangepast omdat "we van personeel en spelers hoorden dat bepaalde inhoud ongepast is". Hij maakte niet duidelijk om welke games het gaat.

Staat spant rechtszaak aan

De mail komt een paar dagen nadat bekend werd dat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak tegen de uitgever van bekende games als Call of Duty en World of Warcraft heeft aangespannen. "Dit was een moeilijke en verontrustende week", begint Kotick zijn mail die inmiddels ook is gepubliceerd.

Een toezichthouder deed twee jaar onderzoek naar meldingen van seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. In de aanklacht staat onder meer dat vrouwen bij het bedrijf minder betaald krijgen dan mannen en dat er een machocultuur heerst binnen de organisatie.

Ook zouden leidinggevenden vrouwen hebben lastiggevallen. Een werkneemster zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende. Ze zou dat hebben gedaan op een zakelijke reis, nadat mannelijke collega's naaktfoto's van haar hadden gedeeld.

In een eerdere verklaring zei het bedrijf zich niet te herkennen in de aanklachten. De topman komt daar nu op terug. Hij zegt dat er beter geluisterd had moeten worden naar de werknemers toen ze hun klachten uitten.