Ook federaal onderzoek in VS naar game-uitgever Activision Blizzard

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar game-uitgever Activision Blizzard. De SEC bekijkt onder meer of het bedrijf tijdig richting investeerders heeft ingelicht over meldingen van discriminatie, seksuele intimidatie en seksueel wangedrag op de werkvloer.

Onder anderen topman Bobby Kotick zou zijn gedagvaard, schrijft The Wall Street Journal. Onderzoekers zouden inzicht willen in zijn communicatie over de meldingen met andere hooggeplaatsten binnen het bedrijf. Activision Blizzard laat aan de krant weten volledig mee te werken met het SEC-onderzoek.

Het gaat om een civiel, en dus niet strafrechtelijk, onderzoek. De SEC wil achterhalen of er informatie is achtergehouden die belangrijk kan zijn voor investeerders. Op de eigen site schrijft de waakhond dat onderzoeken "vaak maanden en soms jaren" duren.

Twee jaar onderzoek

Activision Blizzard is een van de grootste uitgevers van games ter wereld. Onder het bedrijf vallen bekende games als Call of Duty, World of Warcraft en Overwatch. De waarde van de uitgever werd in januari nog geschat op ongeveer 70 miljard dollar (59 miljard euro).

Het federale onderzoek is de volgende smet op het inmiddels behoorlijk bevlekte blazoen van Activision Blizzard. In juli klaagde de staat Californië de uitgever aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek.

Een toezichthouder deed twee jaar onderzoek naar meldingen van seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. In de aanklacht staat onder meer dat vrouwen bij het bedrijf minder betaald krijgen dan mannen en dat er een machocultuur heerst.

Ook zouden leidinggevenden vrouwen hebben lastiggevallen. Een werkneemster zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende. Ze zou dat hebben gedaan op een zakelijke reis, nadat mannelijke collega's naaktfoto's van haar hadden gedeeld.

Maatregelen

Een kleine duizend (oud-)medewerkers lieten na de aanklacht van Californië weten de rechtszaak tegen het bedrijf te steunen. Verder vertrokken er de afgelopen maanden meerdere directeuren bij het bedrijf, onder wie die van het toonaangevende Blizzard Entertainment. Ook verloor het bedrijf zo'n 9 procent aan waarde op de beurs.

In een eerste verklaring zei Activision Blizzard zich niet te herkennen in de aanklachten, tot ergernis van tal van medewerkers. Topman Kotick kwam daar een paar dagen later in een interne mail op terug.

Hij zei dat er beter geluisterd had moeten worden naar de werknemers toen ze hun klachten uitten. Ook kondigde hij een pakket aan maatregelen aan om seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer aan te pakken.