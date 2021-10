Gamebedrijf Activision Blizzard ontslaat tientallen om seksuele intimidatie

Activision Blizzard, een van de grootste uitgevers van games ter wereld, heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek. Dat melden verschillende media, waaronder The Financial Times. Twintig anderen zijn berispt, schrijft de game-uitgever volgens de krant in een brief aan zijn werknemers.

Het bedrijf geeft bekende games uit als Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush en Overwatch. De waarde van de uitgever werd in januari nog geschat op ongeveer 70 miljard dollar (59 miljard euro).

Naaktfoto's

In juli klaagde de staat Californië de uitgever aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar meldingen van seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. In de aanklacht staat onder meer dat vrouwen bij het bedrijf minder betaald krijgen dan mannen en dat er een machocultuur heerst.

Ook zouden leidinggevenden vrouwen hebben lastiggevallen. Een werkneemster zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende. Ze zou dat hebben gedaan op een zakelijke reis, nadat mannelijke collega's naaktfoto's van haar hadden gedeeld.

Investeerders

Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar game-uitgever Activision Blizzard. De SEC bekijkt onder meer of het bedrijf tijdig richting investeerders heeft ingelicht over meldingen van discriminatie, seksuele intimidatie en seksueel wangedrag op de werkvloer.

Directeur J. Allen Brack stapte begin augustus op omdat hij geen actie had ondernomen nadat hij meerdere malen was ingelicht over seksisme en seksuele intimidatie binnen zijn bedrijf.