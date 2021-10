Leven we straks in de 'metaverse' of blijkt het een grote hype?

Stel je voor: je wordt wakker, je ontbijt en kleedt je aan. In plaats van dat je naar kantoor gaat of achter je computer kruipt, zet je een headset op. Die brengt je naar een andere, virtuele wereld. Waar je niet alleen in werkt, maar ook vrienden ontmoet, winkelt en naar de film gaat.

Zo zou de metaverse er uiteindelijk uit kunnen zien. De kans is groot dat je dit woord voor deze week nog nooit had gehoord, maar het nu steeds vaker ziet langskomen. Facebook trok maandag de aandacht met de aankondiging de komende jaren duizenden werknemers in Europa te willen aannemen om hier volop op in te zetten. Het bedrijf is niet het enige met die ambitie.

Maar wat is het precies, waarom is er zoveel interesse in en - niet onbelangrijk - gaat het ons leven net zo veranderen als de smartphone dat heeft gedaan? Of is er enkel sprake van een hype die weer verdwijnt?

Wat het is: nu niet meer dan een concept

Om het meteen een beetje ingewikkeld te maken: de metaverse, een virtuele 3D-omgeving, bestaat nog niet. Je moet het zien als concept waar volop over wordt nagedacht. Dat gebeurt overigens al decennia, want het woord is afkomstig uit een boek dat in 1992 uitkwam: Snowcrash.

"Het wordt gezien als de volgende versie van het internet", zegt onderzoeker Zerrin Yumak (Universiteit Utrecht). "In de metaverse maak je gebruik van virtual- en augmentedreality-brillen. De echte en virtuele wereld zullen door elkaar heen lopen."