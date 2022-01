Een jaar na Navalny’s arrestatie is er geen oppositie meer over in Rusland

Hij wist dat hij waarschijnlijk direct bij aankomst zou worden gearresteerd, maar dat hield de Russische oppositieleider Aleksej Navalny niet tegen om terug te keren naar Rusland. Vandaag precies een jaar geleden werd hij opgepakt op luchthaven Sjeremetjevo bij Moskou.

Wat volgde was een jaar waarin het Kremlin niet alleen hem en zijn organisatie hard aanpakte, maar nog veel meer kritische stemmen monddood maakte. Van oppositie die een vuist kan maken tegen Poetin is daarom in feite niets meer over.

Een jaar na zijn arrestatie zegt Navalny op Instagram dat hij geen spijt heeft van zijn besluit om terug te keren naar Rusland. "Ik herhaal: wees niet bang, want dit is ons land en we hebben geen ander land."

Navalny was vandaag voor het eerst in tijden weer in het openbaar te zien. Via een videoverbinding verscheen hij in de rechtszaal, omdat hij twee zaken heeft aangespannen vanwege zijn behandeling in het strafkamp. Daarbij zag hij er een stuk beter uit dan eind april, toen hij ruim drie weken in hongerstaking was geweest.