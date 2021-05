Navalny toch weer gewetensgevangene voor Amnesty

Amnesty International beschouwt de Russische oppositieleider Aleksej Navalny toch weer als een gewetensgevangene. Een besluit van enkele maanden geleden om die status in te trekken wordt teruggedraaid en de mensenrechtenorganisatie biedt excuses aan.

"Aleksej Navalny zit niet vast voor enig erkend misdrijf, maar voor het eisen van het recht op gelijke deelname aan het openbare leven voor hemzelf en zijn aanhangers, en voor de eis dat de regering vrij is van corruptie. Dit zijn gewetenszaken en moeten als zodanig worden erkend."

Amnesty wekte internationaal verbazing toen de erkenning van Navalny in februari werd geschrapt. Hij was een maand eerder bij terugkeer in Rusland weer door de autoriteiten opgepakt, na in het buitenland te zijn behandeld na vergiftiging. Enkele dagen voor het bericht van Amnesty bekendgemaakt werd, veroordeelde de rechter hem tot 3,5 jaar cel voor fraude.

Reden voor de aanpassing waren uitspraken uit Navalny's verleden, toen hij nog een meer nationalistische politiek voorstond. Zo deed hij 15 jaar geleden discriminerende uitspraken over mensen uit Centraal-Azië en liep hij mee in een nationalistische mars. Amnesty's besluit werd breed uitgemeten in de Russische staatmedia.