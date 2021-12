Dochter Navalny neemt belangrijkste Europese mensenrechtenprijs in ontvangst

In Brussel heeft de dochter van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny namens haar vader de Sacharovprijs in ontvangst genomen, de belangrijkste Europese mensenrechtenprijs. De prijs is in oktober door het Europees Parlement toegekend aan de Rus, die momenteel in een strafkamp in Rusland zit.

De Sacharovprijs wordt jaarlijks toegekend aan de belangrijkste verdediger van mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting. Daria Navalnaya nam de prijs in Brussel in ontvangst onder luid applaus. In een toespraak zei ze: "Rusland staat niet gelijk aan Poetins regime en men mag het niet zo zien. Rusland is onderdeel van Europa."

Het parlement roemt Navalny om zijn activisme tegen het regime van president Poetin. De Rus, die in 2020 ternauwernood een gifgasaanval overleefde, stond aan de wieg van de grootste protestbeweging in Rusland. Daarnaast staat hij bekend om het onthullen en aan de kaak stellen van corruptie door de Russische overheid.

NOS op 3 maakte deze video over Aleksej Navalny, de naam die Poetin weigert uit te spreken: