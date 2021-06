Na nep-Volkov, spreekt de Kamer met de echte medewerker van Navalny

Volgens de echte Volkov was het een "goedbetaalde medewerker van de Russische regering" en zijn er al twaalf succesvolle nepgesprekken gevoerd door de imitator. Het toont aan, zei Volkov, dat de Russische overheid de aandacht wil afleiden van waar het echt om gaat. En dat is dat er verandering nodig is in Rusland.

Die moet komen van de Russen zelf, vindt Volkov, maar tegelijk kan Europa best helpen met sancties. "Poetin geeft niet om woorden. Sterker nog, die ziet hij als teken van zwakte als er geen daden volgen."

Klok tikt

De prijs die de wereld betaalt is groot, zegt de oppositie-medewerker. "MH17, chemische wapens, het onderdrukken van de oppositie, duizenden doden in het conflict in Oost-Oekraïne", somde hij op. "Al deze misdaden werden veroordeeld en men was er diep ontsteld over. Maar volgens de medewerker van Navalny is de Russische president "geld gedreven" en moet je hem raken in zijn portemonnee.

Navalny voert al jaren de oppositie aan in Rusland, maar politiek heeft hij zijn doel nog lang niet bereikt, erkende Volkov. Toch heeft de medewerker vertrouwen in een goede afloop. "We weten niet hoe Poetin zal gaan, maar hij zal gaan. De klok tikt in ons voordeel."

De 45-jarige oppositieleider zelf zit vast in een strafkolonie, waar hij ruim 2,5 jaar moet zitten voor het niet naleven van de voorwaarden van de voorwaardelijke straf in 2014. De afgelopen tijd ging het niet goed met zijn gezondheid, onder meer vanwege een hongerstaking. Op dit moment is zijn situatie stabiel, zegt Volkov.